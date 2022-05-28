76-летняя Хелен Миррен и 64-летняя Энди Макдауэлл "зажгли" в Каннах – фото

Голливудские актрисы показали, как нужно проводить вечер пятницы / Фото: instagram.com/festivaldecannes

Пока мы наслаждались образами Милы Йовович и ее дочери в оттенках флага Украины, Канны, незаметно, подошли к финалу. Уже сегодня вечером станут известны победители 75-го международного кинофестиваля.

Вчера вечером же красная дорожка фестиваля была заметно скучной, по сравнению с предыдущими днями, если бы не появление голливудских звезд – Энди Макдауэлл и Хелен Миррен. Похоже, актрисы отлично провели время вместе.

Реклама

Звезды были одеты в струящиеся платья и остроносые черные туфли-лодочки — возможно, это два лучших образа, которые можно было увидеть на фестивале в этом году.

Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

64-летняя Макдауэлл для красной дорожки выбрала бело-коричневое платье в полоску Dior без рукавов с V-образным вырезом.

Реклама

Энди Макдауэлл / Фото: Getty Images

А 76-летняя Миррен блистала, в прямом смысле этого слова, в платье с длинными рукавами, украшенном серебряными пайетками и металлизированной бахромой.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Реклама

Но в этот раз не наряды знаменитостей затмили всех, а то, как артистки позировали фотографам. Макдауэлл и Миррен страстно обнялись, а также танцевали вместе, кружась перед премьерой фильма "Мать и сын (Un Petit Frère)".

Зажигательные танцы актрис в Каннах / Фото: Getty Images

Восхищению публики не было предела. Конечно, эффекта непревзойденности образов актрис добавили их потрясающие седые волосы. Ранее Энди Макдауэлл рассказывала в интервью InStyle, что больше не будет красить пряди и скрывать седину, так как не хочет сопротивляться естестенным процессам.

Смотрите: Шэрон Стоун в костюме в цветах флага Украины покорила Канны.