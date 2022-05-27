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Міла Йовович у сукні від українського бренду та інші зірки на гала-вечорі amfAR у Каннах – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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27 травня, 08:00
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Голлівудська актриса, яка народилася у Києві, вирішила висловити свою позицію, обравши для себе та доньки вбрання у кольорах прапора України. Дивіться найкращі образи знаменитостей на червоній доріжці
Найкращі сукні гала-вечора amfAR на Каннському кінофестивалі 2022
Найкращі сукні гала-вечора amfAR на Каннському кінофестивалі 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Каннський кінофестиваль 2022 – одна з найзначніших подій у світі кінематографа. Ми не перестаємо розглядати ефектні появи зірок на червоній доріжці прем'єр, дякуємо Шерон Стоун за такий шикарний образ у кольорах прапора України і насолоджуємося новими луками знаменитостей.

Щорічний благодійний гала-вечір amfAR, який проходить у рамках Канн, мабуть, головна подія кінофестивалю. Завдання заходу – зібрати кошти для фонду дослідження СНІДу. Щоб потрапити на аукціон amfAR vip-гості купують дорогі квитки, намагаються пожертвувати гроші на добру справу та, звичайно, красуються на фотоколлі червоної доріжки.

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Вбрання знаменитості вибирають ретельно, як і для "Оскара" або Met Gala. Зібрали найкращі виходи гостей вечора amfAR у рамках 75-го Каннського кінофестивалю.

Найдовгоочікуванішою зіркою вечора стала Міла Йовович. Ми з нетерпінням чекали появи актриси і її вихід вартий того. Міла прибула до Канн у фантазійній сукні ніжного блакитного відтінку українського бренду Lever Couture. Уродженка Києва відвідала amfAR разом із чоловіком та 14-річною донькою Евер, яка одягла сукню блідо-жовтого відтінку. На червоній доріжці виглядали мама і дочка приголомшливо!

Міла Йовович із дочкою Евер
Міла Йовович із дочкою Евер / Фото: Getty Images

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Цього року гостей amfAR у Каннах очікували на виступи Крістіни Агілери, Рікі Мартіна та Charli XCX. Почесним гостем гала-вечора став актор Роберт де Ніро.

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Дивіться найшикарніші виходи зірок вечора amfAR у Каннах.

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Аліна Байкова
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Єва Лонгорія в Mônot
Єва Лонгорія в Mônot / Фото: Getty Images

Мей Маск в Dior
Мей Маск в Dior

Кара Делевінь в Mônot
Кара Делевінь в Mônot / Фото: Getty Images

Коко Роша в Iris van Herpen
Коко Роша в Iris van Herpen / Фото: Getty Images

Синтія Еріво
Синтія Еріво / Фото: instagram.com/amfar/

Ізабель Гулар в Roberto Cavalli
Ізабель Гулар в Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Синді Бруна
Синді Бруна / Фото: Getty Images

Томмі Хілфігер з дружиною Ді Оклеппо
Томмі Хілфігер з дружиною Ді Оклеппо / Фото: instagram.com/amfar/

Джоан Смоллс
Джоан Смоллс / Фото: Getty Images

Дивіться: найкращі червоні та чорні сукні Канського кінофестивалю 2022.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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