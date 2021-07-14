MONATIK та Надя Дорофєєва заспівають 31 липня, Тіна Кароль та PHARAOH запланували концерт на 16 липня, а репер Face на 24 липня

5 зіркових концертів липня, які не варто пропускати

Нещодавно завершився легендарний Atlas Weekend, який тривав тиждень! На щастя – це не єдиний захід липня, де можна розважитися та почути улюблених виконавців. Ми розповімо про концерти п'яти популярних артистів, які радимо відвідати у липні. Звісно, якщо ви любите танці та якісну музику.

Як щодо сольника MONATIK?

Концерти MONATIK запам’ятовуються своєю душевністю та емоційністю. Бо співак впродовж заходу на одній хвилі з аудиторією. І кожен трек сприймається, як окремий перформанс. Чому б вам не послухати наживо та просто неба "Ресницы безопасности" та інші хіти зірки? Та ще й в останній день липня!

Співак MONATIK / Фото: Facebook-сторінка MONATIK

Коли: 31 липня о 20:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.

Ціна: від 599 гривень.

А послухати Тіну Кароль прийдете?

Неочікуване кібершоу Тіни Кароль, яке вона виконала на Atlas Weekend-2021, ще довго буде на слуху! Можливо, зірка на сольнику повторить цей перформанс із пітоном, мотоциклом та водоспадом. До слова, на згаданому фестивалі її виступ тривав 55 хвилин. А що ж тоді буде на реальному сольному концерті? І не обійдеться без виконання пісень із альбому "Красиво". Шанувальники Тіни, готуйтеся, бо співачка "розірве" сцену!

Тіна Кароль в кліпі "Красиво" / Фото: facebook.com/tina.karol

Коли: 16 липня о 20:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.

Ціна: від 590 гривень.

І не без концерту Наді Дорофєєвої!

Виступить зірка на сцені посеред Дніпра, тож концерт пройде в особливій атмосфері. Обіцяє виконати пісні з нового альбому. Нагадаємо, що Надя Дорофєєва також "розірвала" сцену Atlas Weekend-2021 у відвертих костюмах. Від її сольника варто чекати ще більше сюрпризів!

Надя Дорофєєва на своєму першому концерті в Києві / Фото: jetsetter.ua

Коли: 31 липня о 20:00.

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Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.

Ціна: від 450 гривень.

І не без концерту реп-виконавця PHARAOH!

Зірка представить глядачам тур MILLION DOLLAR DEPRESSION та обіцяє запальне шоу. Нагадаємо, що його концерт був перенесений з червня 2021-го року на липень. Тож шанувальники зачекалися та готові почути глибоку філософію в текстах і релакс-ритм у піснях.

Реп-виконавець PHARAOH / Фото: Wikipedia

Коли: 16 липня о 20:00.

Де: в клубі StereoPlaza, Лобановського, 119.

Ціна: від 700 гривень.

На завершення – Face!

Реп-виконавець Face здивує новим альбомом "Щирий" та давно відомими запальними хітами. І не без чорного гумору на сцені у форматі жартів. Якщо ви згадали хоча б одну композицію виконавця, поки читали анонс і захотіли почути її наживто, то ви знаєте, де провести вечір 24 липня.

Реп-виконавець Face / Фото: YouTube

Коли: 24 липня о 19:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.

Ціна: від 649 гривень.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:

Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день фестивалю Atlas Weekend-2021.