5 зіркових концертів липня, які не варто пропускати
Нещодавно завершився легендарний Atlas Weekend, який тривав тиждень! На щастя – це не єдиний захід липня, де можна розважитися та почути улюблених виконавців. Ми розповімо про концерти п'яти популярних артистів, які радимо відвідати у липні. Звісно, якщо ви любите танці та якісну музику.
Як щодо сольника MONATIK?
Концерти MONATIK запам’ятовуються своєю душевністю та емоційністю. Бо співак впродовж заходу на одній хвилі з аудиторією. І кожен трек сприймається, як окремий перформанс. Чому б вам не послухати наживо та просто неба "Ресницы безопасности" та інші хіти зірки? Та ще й в останній день липня!
Співак MONATIK / Фото: Facebook-сторінка MONATIK
Коли: 31 липня о 20:00.
Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.
Ціна: від 599 гривень.
А послухати Тіну Кароль прийдете?
Неочікуване кібершоу Тіни Кароль, яке вона виконала на Atlas Weekend-2021, ще довго буде на слуху! Можливо, зірка на сольнику повторить цей перформанс із пітоном, мотоциклом та водоспадом. До слова, на згаданому фестивалі її виступ тривав 55 хвилин. А що ж тоді буде на реальному сольному концерті? І не обійдеться без виконання пісень із альбому "Красиво". Шанувальники Тіни, готуйтеся, бо співачка "розірве" сцену!
Тіна Кароль в кліпі "Красиво" / Фото: facebook.com/tina.karol
Коли: 16 липня о 20:00.
Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.
Ціна: від 590 гривень.
І не без концерту Наді Дорофєєвої!
Виступить зірка на сцені посеред Дніпра, тож концерт пройде в особливій атмосфері. Обіцяє виконати пісні з нового альбому. Нагадаємо, що Надя Дорофєєва також "розірвала" сцену Atlas Weekend-2021 у відвертих костюмах. Від її сольника варто чекати ще більше сюрпризів!
Надя Дорофєєва на своєму першому концерті в Києві / Фото: jetsetter.ua
Коли: 31 липня о 20:00.
Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.
Ціна: від 450 гривень.
І не без концерту реп-виконавця PHARAOH!
Зірка представить глядачам тур MILLION DOLLAR DEPRESSION та обіцяє запальне шоу. Нагадаємо, що його концерт був перенесений з червня 2021-го року на липень. Тож шанувальники зачекалися та готові почути глибоку філософію в текстах і релакс-ритм у піснях.
Реп-виконавець PHARAOH / Фото: Wikipedia
Коли: 16 липня о 20:00.
Де: в клубі StereoPlaza, Лобановського, 119.
Ціна: від 700 гривень.
На завершення – Face!
Реп-виконавець Face здивує новим альбомом "Щирий" та давно відомими запальними хітами. І не без чорного гумору на сцені у форматі жартів. Якщо ви згадали хоча б одну композицію виконавця, поки читали анонс і захотіли почути її наживто, то ви знаєте, де провести вечір 24 липня.
Реп-виконавець Face / Фото: YouTube
Коли: 24 липня о 19:00.
Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.
Ціна: від 649 гривень.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:
Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день фестивалю Atlas Weekend-2021.
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