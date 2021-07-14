MONATIK и Надя Дорофеева споют 31 июля, Тина Кароль и PHARAOH запланировали концерт на 16 июля, а рэпер Face на 24 июля

5 звездных концертов июля, которые не стоит пропускать

Недавно завершился легендарный Atlas Weekend, который длился неделю! К счастью – это не единственное мероприятие июля, где можно развлечься и услышать любимых исполнителей. Мы расскажем о 5 концертах популярных артистов, которые советуем посетить в июле. Конечно, если вы любите танцы и качественную музыку.

Как насчет сольника MONATIK?

Концерты MONATIK запоминаются своей душевностью и эмоциональностью. Ведь певец в течение мероприятия на одной волне с аудиторией. И каждый трек воспринимается, как отдельный перформанс. Почему бы вам не послушать вживую и под открытым небом "Ресницы безопасности" и другие хиты звезды? Да еще и в последние день июля!

Певец MONATIK / Фото: Facebook-страница MONATIK

Когда: 31 июля в 20:00.

Где: в КВЦ "Парковом" на Парковой дороге, 16а.

Цена: от 599 гривен.

А послушать Тину Кароль придете?

Неожиданное кибершоу Тины Кароль , которое она выполнила на Atlas Weekend-2021, еще долго будет на слуху! Возможно, звезда на сольнике повторит данный перформанс с питоном, мотоциклом и водопадом. К слову, на упомянутом фестивале ее выступление длилось 55 минут. А что же тогда будет на реальном сольном концерте? И не обойдется без исполнения песен с альбома "Красиво". Поклонники Тины, готовьтесь, потому что певица "разорвет" сцену.

Тина Кароль в клипе "Красиво" / Фото: facebook.com/tina.karol

Когда: 16 июля в 20:00.

Где: в КВЦ "Парковом" на Парковой дороге, 16а.

Цена: от 590 гривен.

И не без концерта Нади Дорофеевой!

Выступит звезда на сцене посреди Днепра, поэтому концерт пройдет в особой атмосфере. Обещает исполнить песни из нового альбома. Напомним, что Надя Дорофеева также "разорвала" сцену Atlas Weekend-2021 в откровенных костюмах. От ее сольника стоит ждать еще больше сюрпризов!

Надя Дорофеева на своем первом концерте в Киеве / Фото: jetsetter.ua

Когда: 31 июля в 20:00.

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Где: в Вakkara River Party на Венецианском Острове, 1.

Цена: от 450 гривен.

И не без концерта рэп-исполнителя PHARAOH!

Звезда представит зрителям тур MILLION DOLLAR DEPRESSION и обещает зажигательное шоу. Напомним, что его концерт был перенесен с июня 2021 года на июль. Поэтому поклонники заждались и готовы услышать глубокую философию в текстах и релакс-ритм в песнях.

Рэп-исполнитель PHARAOH / Фото: Wikipedia

Когда: 16 июля в 20:00.

Где: в клубе StereoPlaza, Лобановского, 119.

Цена: от 700 гривен.

В завершение – Face!

Рэп-исполнитель Face удивит новым альбомом "Искренний" и давно известными зажигательными хитами. И не без черного юмора на сцене в формате шуток. Если вы вспомнили хотя бы одну композицию исполнителя, пока читали анонс и захотели ее услышать вживую – вы знаете, где провести вечер 24 июля.

Рэп-исполнитель Face / Фото: YouTube

Когда: 24 июля в 19:00.

Где: в КВЦ "Парковом" на Парковой дороге, 16а.

Цена: от 649 гривен.

Смотрите эксклюзивное интервью с Тиной Кароль:

Недавно мы рассказали, как прошел первый день фестиваля Atlas Weekend-2021.