5 порад для вдалого онлайн-шопінгу на Чорну п'ятницю 2022

Онлайн-шопінг на Чорну п'ятницю 2022 року може стати справжнім викликом / Фото: freepik.com
Всесвітній день шопінгу, насувається Чорна п'ятниця та передноворічні сейли. Маркетологи будують плани, як продати більше товарів, а ми спостерігаємо щороку, як AliExpress вдається заробити в один з таких днів за перші 10 хвилин більш ніж мільярд доларів! Постає питання, як купувати вигідно. Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник та Анатолій Анатоліч розповіли, як шопитися онлайн під час знижок.
Молоді та активні блогери щорічно витрачають сотні тисяч гривень на онлайн-шопінг. А потім демонструють розпакування та дають цінні поради, як вигідно купувати речі. За їхніми словами, на таких покупках можна заощадити 60% бюджету. Потрібно тільки знати як.
Правила онлайн-шопінгу
Продавці дуже люблять заздалегідь ставити високу ціну. Є деякі додатки, які допоможуть подивитися, як зростала ціна чи вона справді падала. Вони дуже вам допоможуть, – поділилася експерт з онлайн-шопінгу Катя Автомонова.
Це дуже важливо і її потрібно відкривати правильно, тобто детально описати, яка у вас проблема, додати фото, відео та скріни, якщо товар не прийшов. Якщо ви не відкриєте суперечку в той час, коли потрібно – марно втратите гроші, – коментує експерт.
Потрібно підготуватись – проаналізувати гардероб і виписати, що вам потрібно. І вже із цим списком шукати позиції заздалегідь, щоб розуміти, які ціни були і стали в період розпродажу, – радить персональний стиліст Вікторія Барва. – А щоб обійтися без сюрпризів,
потрібно вивчати розмірну сітку та склад тканин, адже онлайн-шопінг – це завжди про кота в мішку. І все одно зверніть увагу, щоб у магазині була опція повернення товару.
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