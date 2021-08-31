5 причин відвідати головне свято гіків Comic Con Ukraine-2021 у Києві / Фото: пресслужба

Спойлер: Comic Con Ukraine не схожий на більшість фестивалів, які проводять в Україні. І на учасників дійства чекають не лише комікси в локальних маркетах, а й знайомства з зірками кіно. Ви побачите Марка Дакаскоса, Анну Шаффер та інших селебреті. Але все ж запам’ятається найбільше концепція, ідея та цінності дійства про які розповімо далі!

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Перша причина — це ви!

Психологи наполягають, що себе треба любити, пестити й леліяти. Візит на Comic Con Ukraine 2021 для гіка — один із найкращих способів подбати про своє "Я". Чому? Усе просто. Бо цей фестиваль — концентратор виключно позитивних емоцій. Адже там ви зможете зарядитися енергією від музичних сцен, стати зіркою косплей-шоу і відшукати рідкісні артефакти на маркеті.

Перша причина чому обов'язково треба піти на Comic Con Ukraine / Фото: пресслужба

Друга причина — мрії!

Саме мрії та фантазії рухають не тільки культуру, а й науку вперед. Те, що сто років тому вважалося нереальним для реалізації в наш час стало, якщо не повсякденним, то вже цілком зрозумілим (наприклад, роботи Boston Dynamics, нейромережі й мобільні телефони). Якщо хочете хоча б краєчком ока зазирнути в майбутнє приходьте на Comic Con Ukraine. Бо там фантазії й передові наукові досягнення сплетуться воєдино.

Друга причина чому обов'язково треба піти на Comic Con Ukraine / Фото: пресслужба

Третя причина – унікальний маркет для колекціонерів особливого!

Для завзятого колекціонера візит на Comic Con Ukraine стане справжньою пригодою в пошуках улюблених "принад". Тут ви знайдете не лише нові, а й раритетні номери коміксів і манг. Видавництва MAL'OPUS, UA Comix, Norther Lights, Nasha Idea, ArtHuss, TUOS Comics, "ТУТ" і LANTSUTA на фестивалі представлять цікавий асортимент. Перевірите

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Третя причина чому обов'язково треба піти на Comic Con Ukraine / Фото: пресслужба

Четверта причина — ви побачите бажане в реальності, а не онлайн!

Хоч ми й живемо в столітті інформаційних технологій і кожен день дізнаємося багато інформації, але можливість побачити бажане наживо та протестувати дається нечасто.

На наймасштабнішому фестивалі коміксів та косплею в Україні Comic Con Ukraine є на що подивитися. Якщо вас цікавить тематика заходу, то ви здивуєтеся від побачених стендів розробників відеоігор та зон для настільних ігор. І це ще не все!

Четверта причина чому обов'язково треба піти на Comic Con Ukraine / Фото: пресслужба

П’ята причина — в силі дружби!

В аніме та коміксах герої оповідей часто перемагають ворогів завдяки "Силі Дружби". А 2020-й і 2021-й зі своїми перипетіями стали саме тими противником, з яким важливо "боротися" разом, зарядившись позитивними емоціями від Comic Con Ukraine.

Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.