10 речей, які потрібно зробити у вересні

Літо майже закінчилося, але це не привід засмучуватися. Ловіть ідеї класних активностей, які можна здійснити тільки цього вересня

Що потрібно встигнути зробити в вересні / Фото: Pexels

Не сумуйте, адже вересень – прекрасний місяць, який точно буде теплим і веселим.

1. Почати вчитися

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1 вересня – День знань. Навіть якщо ти вже давно дипломований фахівець – це не означає, що варто зупинятися в розвитку. З початком вересня стартує багато навчальних курсів – танці, йога, іноземні мови. Включайся!

2. Поринути у світ Comic Con Ukraine 2021

4-5 вересня після довгої перерви в Києві пройде найяскравіший і масштабний фестиваль Арт-заводу "Платформа". Comic Con Ukraine – це справжня феєрія для фанатів коміксів, манги, манхва, аніме, ігор, фільмів, серіалів і косплея.

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Готуйте неймовірні костюми, щоб насолоджуватися Cosplay- і Cover Dance-шоу.

Серед хедлайнерів музичної сцени фесту – Percival і Song Wonsub. А головне – шанувальників поп-культури чекають зіркові гості зі світовим ім'ям. Це суперзірка бойовиків і віртуозний боєць Марк Дакаскос, актриси Анна Шаффер (відома за фільмами про Гаррі Поттера і серіалу "Відьмак") і Наталія Тена ( "Гра престолів", "Потеріана", "Мандалорец"), а також модель Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Хелена Манковська.

3. Зарядитися вітамінами від сезонної їжі

Перший місяць осені, як жоден інший, багатий сезонними овочами та фруктами. І це дійсно здорова їжа, а ще й дуже недорога зараз. Як щодо розвантажувальних днів або овочевої дієти?

4. Піти в театр, оперету або на балет

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Початок нового театрального сезону обіцяє яскраві прем'єри. Влітку культурне життя завмирає, а ось у вересні ним просто рясніє.

5. З'їздити до моря на вихідні

Застрибуйте в останній вагон! Оксамитовий сезон – це особливе задоволення і надзвичайно ласкаве сонце. У найближчі місяці в нашому регіоні море буде холодним і недоступним ...

6. Зробити ревізію гардероба

Перехід в інший сезон знаменує зміну набору одягу. Вересень – саме час зробити ревізію гардероба, викинути застаріле, а надто легке і тепер непотрібне відправити в дальню шафу на антресолі.

7. Обходити всі парки і сквери

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Перед тим, як настане холодна осінь з сірими дощами і пронизливими вітрами, радимо досхочу нагулятися парками і скверами. Тим більше що їх навколо безліч. Якщо ж далеко вибиратися не хочеться, зосередьтеся на ще зелених локаціях свого району.

8. Станцювати під SOLOMUN і заспівати хіти Валерія Меладзе

2 вересня ви зможете насолодитися тенором пристрасного грузина Валерія Меладзе в столичному Osocor Residence і підспівати всі його знамениті хіти: "Актриса", "Как ты красива сегодня", "Салют, Вера!", "Небеса", "Текила-любовь", "Иностранец", "Девушки из высшего общества".

11 вересня пам'ятний сет в тому ж Osocor Residence зіграє один з найактуальніших діджеїв світу. SOLOMUN – визнаний месія хаусу і техно, зірка танцполів Ібіци і Мексики, а його лайв на Cercle незмінно збирають мільйонні перегляди.

9. Сходити в ліс за грибами

Вересень – це ще і головний грибний місяць. Тому що грибів вже підросло багато, а погода все ще по-літньому приємна. Так що похід в ліс з друзями з цього приводу – відмінна ідея для нетривіального дозвілля.

10. Збігати на фінальні розпродажі

Зараз в магазинах найбільші знижки. А значить – можна легко купити речі, які ще місяць тому були не по кишені.

Раніше ми вже писали, що важливо зробити, щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім – у вас ще є 2 дні, щоб реалізувати щось з наших 10 лайфхаків.