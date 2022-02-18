І Кім там була! 5 готелів світу, де мріє прокинутися кожна жінка 8 Березня

Міжнародний день жінок святкують 8 Березня. Чоловіки в пошуках саме того подарунку на свято ще з лютого. Безперечно, найкращий презент для неї – це подорож, яка подарує нові емоції. "Сьогодні" розкажуть про 5 фешенебельних готелів світу, де релакс вдасться. Якщо плануєте залишитися на свято в Києві, читайте добірку про ТОП-5 закладів для романтичної вечері.

5* готель The Plaza в Нью-Йорку

Хто ж відмовиться від відпочинку в знаменитому готелі The Plaza в Нью-Йорку? Тут знімали сцени з фільму "Сам вдома", "Сніданок у Тіффані", "Великий Гетсбі", "8 подруг Оушена" та інші стрічки. Коли мова йде про Нью-Йорк, то перша асоціація туристів з готелем The Plaza, який відкрився в 1907 році.

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Не лише інтер’єр номерів та історія готелю вражають. А й індивідуальний підхід до гостей. Персонал слідкує за соціальними мережами та враховує особливості країни кожного. Треба ж догодити на всі 100%! Наприклад, туристам з арабських країн приносять фініки в номер та інші солодощі. Американцям поповнюють міні-бар, щоб в холодильнику завжди була "Кока-Кола".

Ми перевірили актуальні ціни на наявні номери в готелі на сайті Booking. 8 березня є можливість жити в найдешевшому номері делюкс площею 51 м² з ліжком king-size. Ціна за добу – 33 433 гривень. В порівнянні з іншими номерами готелю – це скромна пропозиція.

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Найдорожчий номер на свято – люкс "Карнегі" площею 93 м² та виглядом з вікна на Центральний парк. Ціна за добу - 62 191 гривень. В розпорядженні гостей одна спальня, вітальні та дві ванних кімнати. Але сніданок безоплатно вам не запропонують. Словом, турист платить ледь не статки і все через легендарний вигляд з вікна.

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5* готель Martinez в Каннах

Найвідоміший готель Канн – Martinez. І не лише через його розташування на набережній Круазет, яка внесена до реєстру культурної спадщини Франції. Під час Каннського кінофестивалю, багато зірок заселяються саме тут. Серед них актори Брюс Вілліс, Єва Лонгорія та інші знаменитості, які засекречують своє перебування в готелі.

Зірка серед варіантів проживання – люксовий пентхаус, де доба коштує 53 тис. доларів. Його площа 1 670 м², а замість рандомних картин висять витвори Пабло Пікассо та Анрі Матісса. Здивовані? Його вважають одним з найбільших люксових пентхаусів Європи, тож питання "Чому так дорого?" – недоречні.

Готель переповнений активностями та послугами, які обожнюють мільярдери. Традиційно гості Martinez розпочинають свій ранок в ресторані при готелі La Palme d'Or, який має дві зірки Мішлен.

Ми перевірили актуальні ціни на наявні номери в готелі на сайті Booking. 8 березня турист може заселитися в найдешевший номер делюкс площею 31 м², де є спальня з 1 ліжком розміру king-size та ванною кімнатою з мармуру. Краєвиду з вікна на море не буде – туристам прийдеться насолоджуватися видом на містом. Ціна за добу – 7 940 гривень.

Найдорожчий наявний номер – люкс "Престиж" площею 110 м² з виглядом на море. В розпорядженні гостей столова, спальна, вітальня та ванна. Ціна за добу - 34 497 гривень.

5* готель President Wilson в Женеві

Зірка серед готелів Швейцарії – Hotel President Wilson з виглядом на Альпи та Женевське озеро. Шуму в Мережі наробив президентський пентхаус готелю, де доба проживання коштує 80 тис. доларів. Пентхаус площею 1680 м² займає весь 8 поверх готелю, тож гостям є де розгулятися на всю суму. Косметика Hermès, куленепробивні вікна, справжній мрамор та інші "плюшки" – одні з переваг пропозиції.

Ми перевірили актуальні ціни на наявні номери в готелі на сайті Booking. Найдешевший варіант проживання в готелі на 8 березня – покращений двомісний номер із 2 односпальними ліжками та видом на місто площею 35 м². Ціна за добу – 15 397 гривень.

Найдорожча пропозиція – люкс Crown площею 130 м² з 1 двоспальним ліжком розміру king-size та видом на озеро. Ціна за добу проживання – 169 372 гривень.

5* готель Burj Al Arab Jumeirah в Дубаї

Готель Burj Al Arab Jumeirah бачили всі, хто відвідай Дубай. Він заввишки 321 метри, побудований на штучному острові посеред води.

Ми перевірили актуальні ціни на наявні номери в готелі на сайті Booking. Найдешевший варіант проживання в готелі на 8 березня – дворівневий люкс Sky Marina площею 170 м². Доба коштує 65 567 гривень. Сніданок включений у вартість.

За найдорожчий актуальний дворівневий дипломатичний люкс із 3 спальнями 8 березня заплатите 285 407 гривень. Гість за ці кошти отримує хороми площею 670 м², де є кухня, басейн, гідромасажна ванна, три спальні та три вітальні. Не обійдеться без послуги дворецького світового класу та косметичних засобів від Hermès.

Постійні відвідувачі звикли, що готельний транспорт, який довезе з аеропорту – авто Rolls-Royces чи гелікоптер, а капучино перед заселенням – з позолоченою пінкою. Кожен мріє прокинутися в найдорожчому люксі готелю, який коштує приблизно 28 тис. доларів за добу. Він декорований 22-каратним золотом, тож ціна відповідна.

5* готель The Mark в Нью-Йорку

Якщо мрієте відсвяткувати 8 Березня як зірка – бронюйте номер в преміальному готелі Нью-Йорку The Mark. Він розташований на Верхньому Іст-Сайді. Серед еліти, яка відзначилася в стінах готелю – головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур, американський модельєр Марк Джейкобс, модель та бізнес-вумен Кім Кардаш'ян, американська акторка Опра Вінфрі та інші.

Бажаний номер для броні усіх – це пентхаус, який займає два поверхи та має терасу з виглядом на Центральний парк. Ціна за ніч – приблизно 64 тис. доларів.

Ми перевірили актуальні ціни на наявні номери в готелі на сайті Booking. Найдешевший номер Madison на 8 березня з двоспальним ліжком розміру king-size орендуєте за 30 458 гривень.

За найдорожчий номер Mark з 2 спальнями, де поміститься до 5 людей заплатите 146 056 гривень.

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