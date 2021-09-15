4 трендових образи на кожен день, щоб ходити з iPhone 13

Новий iPhone 13 Pro представлений в чотирьох кольорах / Фото: Apple, Balenciaga

На наступний день після глобальної презентації iPhone 13, в Україні вже стартував продаж нових смартфонів Apple. Ми уважно розглянули новинку, її характеристики і, особливо, колірні рішення. Як і в попередні роки iPhone 13 Pro вийшов в трьох основних кольорах – Silver, Gold і Graphite. Новинка цього року – приваблива модель Sierra Blue.

Оскільки вибір ідеального кольору – важлива частина процесу покупки гаджета, розбираємося, до яких трендових образів підійде iPhone 13 Pro.

Sierra Blue

Психологи стверджують, що синій колір сприяє більш високому рівню концентрації. Можливо, але дизайнери зробили ставку в своїх колекціях сезону осінь-зима 2021 на всі відтінки цього кольору. Сукні, светри, пуховиках і, звичайно ж, всюдисущий денім.

iPhone 13 Pro Sierra Blue/ALEXANDRE VAUTHIER Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

Silver

Не потрібно зберігати речі кольору металік на особливі випадки. Носіть одяг срібного відтінку щодня – це можуть бути спідниці з плісировкою або прямі варіанти із завищеною талією, блейзери, в'язані светри і штани.

iPhone 13 Pro Silver/Balmain Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

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Gold

Хоча срібло і фаворит сезону, зараз настає по-справжньому золота пора. Ідеально поєднуючись з багатьма кольорами, ця тенденція 1920-х років найкраща для тих, хто любить металевий відлив і при цьому хоче залишатися в деякому сенсі мінімалістом.

Любителькам блищати можна сміливо одягатися в ефектні наряди, що оспівують оду золоту.

iPhone 13 Pro Gold/Saint Laurent 2021 / Фото: Vogue, Apple

Graphite

Один з найбільш похмурих колірних трендів, представлених на подіумах осені 2021, знаходиться на кордоні між світло-сірим і класичним чорним. У той же час – класичний нейтральний відтінок, особливо підходить для прохолодної та дощової погоди. Чудові брючні костюми з сумкою в тон і спортивною кепкою, спідниця довжини міді з архітектурним блейзером, класичні брюки з кроп-топом і все це в парі з новим смартфоном.

iPhone 13 Pro/Fendi Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

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