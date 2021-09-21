26 найефектніших образів Тижня моди в Лондоні

Найстильніші образи з Тижня моди в Лондоні / Фото: Vogue
Сьогодні завершилася офіційна програма показів Тижня моди в Лондоні. Після 18 місяців перерви та діджитал-показів, шоу дизайнерів повернулися на подіум. З 15 вересня в Лондоні близько 130 дизайнерів показали свої колекції сезону весна/літо 2022, а ми насолоджувалися самими стильними виходами гостей.
В основному креативні директори брендів ностальгували по безтурботному минулому, і водночас звертали увагу на майбутнє.
Серед 28-ми показів і безлічі презентацій ми не побачили Burberry, які поки не повернулися в лондонський графік. Victoria Beckham також вирішили замість модного шоу випустити тільки лукбук нової колекції.
У цьому сезоні дизайнери пропонують одягатися в яскраві вбрання, віддаючи перевагу рожевому, жовтому, зеленому кольорам, як на показах Molly Goddard, Rejina Pyo і Roksanda. Навесні 2022 головним трендом буде сексуальність та екстремальні розрізи: David Koma, Victoria Beckham і Nensi Dojaka. Прихильницям жіночних і класичних силуетів сподобаються образи з колекцій Erdem і Emilia Wickstead.
Ми вибрали 26 найефектніших образів, представлених лондонськими дизайнерами.
Читайте також:
- 5 кращих образів на Тижні моди у Нью Йорку
- 16 кращих суконь Тижня моди в Нью-Йорку , Які ми будемо носити навесні 2022
- Стритстайла-звіт: 20 яскравих образів гостей Тижня моди в Нью-Йорку