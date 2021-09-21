26 найефектніших образів Тижня моди в Лондоні

Найстильніші образи з Тижня моди в Лондоні / Фото: Vogue

Сьогодні завершилася офіційна програма показів Тижня моди в Лондоні. Після 18 місяців перерви та діджитал-показів, шоу дизайнерів повернулися на подіум. З 15 вересня в Лондоні близько 130 дизайнерів показали свої колекції сезону весна/літо 2022, а ми насолоджувалися самими стильними виходами гостей.

В основному креативні директори брендів ностальгували по безтурботному минулому, і водночас звертали увагу на майбутнє.

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Серед 28-ми показів і безлічі презентацій ми не побачили Burberry, які поки не повернулися в лондонський графік. Victoria Beckham також вирішили замість модного шоу випустити тільки лукбук нової колекції.

У цьому сезоні дизайнери пропонують одягатися в яскраві вбрання, віддаючи перевагу рожевому, жовтому, зеленому кольорам, як на показах Molly Goddard, Rejina Pyo і Roksanda. Навесні 2022 головним трендом буде сексуальність та екстремальні розрізи: David Koma, Victoria Beckham і Nensi Dojaka. Прихильницям жіночних і класичних силуетів сподобаються образи з колекцій Erdem і Emilia Wickstead.

Ми вибрали 26 найефектніших образів, представлених лондонськими дизайнерами.

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David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Erdem SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

Molly Goddard SS 2022 / Фото: Vogue

Emilia Wickstead SS 2022 / Фото: Vogue

Molly Goddard SS 2022 / Фото: Vogue

Victoria Beckham SS 2022 / Фото: Vogue

Emilia Wickstead SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

Roksanda SS 2022 / Фото: Vogue

Victoria Beckham SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

Victoria Beckham SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Erdem SS 2022 / Фото: Vogue

Roksanda SS 2022 / Фото: Vogue

David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Emilia Wickstead SS 2022 / Фото: Vogue

Nensi Dojaka SS 2022 / Фото: Vogue

Simone Rocha SS 2022 / Фото: Vogue

Simone Rocha SS 2022 / Фото: Vogue

Nensi Dojaka SS 2022 / Фото: Vogue

Nensi Dojaka SS 2022 / Фото: Vogue

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