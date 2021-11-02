15 фото чарівних кошенят, які піднімуть настрій у дощовий день

Фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/

Коти та кішки вже й так підкорили нас своєю милістю. Але коли ми представляємо крихітних кошенят, це може розтопити навіть найхолодніше серце.

Якщо ви давно замислюєтеся над тим, щоб завести домашню тварину, перш ніж купувати котика – подивіться нашу добірку. Ми зібрали 15 наймиліших вихованців, які утримуються в притулках.

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Тут є друзі будь-кому до душі – великі, маленькі, пухнасті і не дуже, веселі компаньйони, лежні і непосиди.

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Пам'ятайте, коли ми беремо тварину з притулку, то рятуємо одразу трьох: тварину, яку прихистили, бездомну тварину, яку заберуть з вулиці на її місце, і, звичайно ж, самих себе!

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Варто знати, що у притулках тварин щеплюють та обробляють від паразитів. Всі пушистики стерилізовані і багато хто привчений до лотків.

Насолоджуйтесь знімками красивих кошенят, і не забудьте подумати про їхню долю.

Милі фото кошенят, які шукають дім / Фото: instagram.com/dodomy.ua/

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