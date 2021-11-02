15 фото очаровательных котят, которые поднимут настроение в дождливый день

Фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/

Коты и кошки уже и так покорили нас своей милотой. Но, когда мы представляем крошечных котят, это может растопить даже самое холодное сердце.

Если вы давно задумываетесь над тем, чтобы завести домашнее животное, прежде чем покупать котика – посмотрите нашу подборку. Мы собрали 15 самых милых питомцев, которые содержаться в приютах.

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Здесь есть друзья любому по душе – большие, маленькие, пушистые и не очень, веселые компаньоны, лежебоки и непоседы.

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Помните, когда мы берем животное из приюта, то спасаем сразу троих: животное, которое приютили, бездомное животное, которое заберут с улицы на его место, и, конечно же, самих себя!

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Стоит знать, что в приютах животных прививают и обрабатывают от паразитов. Все пушистики стерилизованы и многие приучены к лоткам.

Наслаждайтесь снимками красивых котят, и не забудьте подумать об их судьбе.

Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/

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