15 фото домашніх тварин, які зарядять гарним настроєм до кінця дня

Тварина здатна стати справжнім другом для людини/Фото: comedypetphoto_awards/Колаж: Сьогодні

Тварин можна сміливо вважати живими антидепресантами. Вони здатні покращити настрій та зняти стрес.

Якщо у вас немає домашнього улюбленця, то саме час подумати над тим, щоб його завести. Пропонуємо до вашої уваги фото тварин, які з легкістю зможуть вас розсмішити.

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Знімки здатні зарядити на позитив до кінця дня. Тим більше — останнього робочого дня тижня.

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