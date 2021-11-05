15 фото домашних животных, которые зарядят хорошим настроением до конца дня

Животное способно стать настоящим другом для человека/Фото: comedypetphoto_awards/Коллаж: Сегодня

Животных можно смело считать живыми антидепрессантами. Они способны улучшить настроение и снять стресс.

Если у вас нет домашнего любимца, то самое время подумать над тем, чтобы его завести. Предлагаем вашему вниманию фото животных, которые с легкостью смогут вас рассмешить.

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Снимки способны зарядить на позитив до конца дня. Тем более — последнего рабочего дня недели.

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