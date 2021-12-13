Український ресторан потрапив до топ-10 закладів із найкращим дизайном у світі

10 лучших дизайнов баров и ресторанов в 2021 году / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний онлайн-портал про архітектуру та дизайн Dezeen підбив підсумки 2021 року та представив огляд 10 найкращих інтер'єрів барів та ресторанів з усього світу, включаючи суші-ресторан у переобладнаному поштовому відділенні та величезну піцерію. Раніше ми обговорювали найкращі домашні інтер'єри 2021 року за версією Dezeen.

"Естетика", Україна, від Yakusha Design

Їстетика – це київський ресторан місцевої студії Yakusha Design був названий рестораном та баром року в інтер'єрі року на конкурсі Dezeen Awards 2021 за поєднання шорстких та гладких поверхонь. Відвідувачам подають меню зі здорового фаст-фуду на хвилястих лавках та за круглими столами з пухкими текстурованими глиняними вазами, створеними місцевими майстрами.

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Ресторан "Їстетика" в ТОП Dezeen Awards 2021 / Фото: Инстаграм

50% Cloud Artists Lounge, Китай, від Cheng Chung Design

Печерні стіни цегляної художньої інсталяції утворюють інтер'єр 50% Cloud Artists Lounge, гібридного ресторану та виставкового простору у Майл-Сіті, Китаї. Гонконгський офіс Cheng Chung Design доручив місцевому художнику Луо Сюю створити цегляну конструкцію, яка була зроблена без сталевої арматури та єдиного цвяха. Чимось нагадує Каппадокію.

50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design / Фото: Dezeen

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50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design / Фото: Dezeen

Veneno, Mexico, by Monteon Arquitectos Asociados

Компанія Monteon Arquitectos Asociados розробила Veneno, який увійшов до фіналу конкурсу Dezeen Awards, з урахуванням фотографії археологічної пам'ятки. Розташований у Гвадалахарі ресторан з рельєфною стелею зображує стародавні руїни на своїх оштукатурених стінах пісочного кольору та світлих дерев'яних меблях.

Veneno, Mexico, by Monteon Arquitectos Asociados / Фото: Dezeen

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Myrto, Italy, by Studio Wok

Італійська фірма Studio Wok використала скелясті печери Сардинії для оформлення інтер'єру піцерії Mірто у місті Порто Черво. Рожеві оштукатурені стіни, схожі на печери, перериваються лише арочними віконними отворами, нестандартними меблями та бордовими світильниками, розробленими Майклом Анастасіадесом для освітлювального бренду Flos.

Myrto, Italy, by Studio Wok / Фото: Dezeen

Elgin, Індія, від Studio Renesa

Інтер'єр кафе Elgin у Пенджабі було доповнено яскравим інтер'єром із зеленого граніту, щоб створити відчуття обіду на свіжому повітрі. В інтер'єрі ресторану використано граніт, здобутий в Удайпурі. У ньому є й інші елементи, що створюють відчуття перебування на відкритому просторі, у тому числі плетені стільці, пишні рослини в горщиках і зелена стеля, обшита панелями.

Elgin Cafe, India, by Studio Renesa / Фото: Dezeen

Maido, Велика Британія, від Child Studio

Child Studio вставила панелі з темного вишневого дерева та синю кесонну стелю у будівлю колишнього лондонського поштового відділення 1960-х років, щоб створити Maido, суші-ресторан, покликаний віддати шану спадщині цього місця.

Ми були зачаровані унікальною історією цієї будівлі та прагнули передати ностальгічну атмосферу Лондона 1960-х років, віддаючи данину модерністським громадським просторам тієї епохи.

– пояснили засновники студії Алексі Кос та Че Хуанг.

Maido, UK, by Child Studio / Фото: Dezeen

Mimi Kakushi, ОАЕ, від Pirajean Lees

Мотиви, що відсилають до ери джазу Японії 1920-х років, займають центральне місце в Mimi Kakushi, вишукано оформленому ресторані в Дубаї. Декадентні елементи були додані до простору, який є переобладнаним нічним клубом, включаючи зроблені на замовлення вітражі, традиційні японські столярні вироби та розкішні штори з бісеру, що відкидають драматичні тіні на обідні столи.

Mimi Kakushi, UAE, by Pirajean Lees / Фото: Dezeen

The Budapest Cafe, Австралія, by Biasol

Будапештське кафе в Мельбурні місцевої студії Biasol засноване на геометричній симетрії та ностальгійній колірній палітрі, відомій у художніх фільмах режисера Веса Андерсона. Стіни прикрашені химерними сходами в нікуди, а банкетки кольору іржі та стільці в стилі ретро були вставлені як посилання на фільм Андерсона 2014 The Grand Budapest Hotel.

The Budapest Cafe, Australia, by Biasol / Фото: Dezeen

SOMA, Велика Британія, Макс Редфорд та Cake Architecture

Дизайнер Макс Редфорд та студія Cake Architecture запозичили насичені кольори у індійських творів мистецтва, щоб створити цей затишний коктейль-бар на цокольному поверсі в лондонському Сохо. Темні штори огортають приховані кабінки та відсилають до театрів найближчого Вест-Енду. Вони додають відчуття таємничості до того, що команда дизайнерів назвала "сучасною інтерпретацією підземного кафе у Сохо, натхненною духом Індії і не лише".

SOMA, UK, by Max Radford and Cake Architecture / Фото: Dezeen

Mo de Movimiento, Іспанія, Лукас Муньос

Іспанський ресторан Mo De Movimiento, номінований на премію Dezeen Awards цього року в категорії екологічно безпечних інтер'єрів, був майже повністю збудований із переробленого сміття та будівельних відходів на території колишнього театру та студії звукозапису. Щебінь вагою 1700 кг, отриманий в результаті ремонту, був перетворений на товсту плитку, яка становить суцільні лавки для сидіння, тоді як інші меблі були створені з дерев'яних конструкцій, знайдених на цьому місці.

Mo de Movimiento, Spain, by Lucas Muñoz / Фото: Dezeen

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