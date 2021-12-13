Украинский ресторан попал в топ-10 заведений с лучшим дизайном в мире

10 лучших дизайнов баров и ресторанов в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный онлайн-портал об архитектуре и дизайнах Dezeen подвел итоги 2021 года и представил обзор 10 лучших интерьеров баров и ресторанов со всего мира, включая суши-ресторан в переоборудованном почтовом отделении и огромную пиццерию. Ранее мы обсуждали лучшие домашние интерьеры 2021 года по версии Dezeen.

"Їстетика", Украина, от Yakusha Design

Їстетика – это киевский ресторан местной студии Yakusha Design был назван рестораном и баром года в интерьере года на конкурсе Dezeen Awards 2021 за сочетание шероховатых и гладких поверхностей. Посетителям подают меню из здорового фаст-фуда на волнистых скамейках и за круглыми столами с пухлыми текстурированными глиняными вазами, созданными местными мастерами.

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Ресторан "Истетика" в ТОП Dezeen Awards 2021 / Фото: Инстаграм

50% Cloud Artists Lounge, Китай, от Cheng Chung Design

Пещерные стены кирпичной художественной инсталляции образуют интерьер 50% Cloud Artists Lounge, гибридного ресторана и выставочного пространства в Майл-Сити, Китае. Гонконгский офис Cheng Chung Design поручил местному художнику Луо Сюю создать кирпичную конструкцию, которая была сделана без стальной арматуры и единого гвоздя. Чем-то напоминает Каппадокию.

50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design / Фото: Dezeen

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50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design / Фото: Dezeen

Veneno, Mexico, by Monteon Arquitectos Asociados

Компания Monteon Arquitectos Asociados разработала Veneno, вошедшего в финал конкурса Dezeen Awards, с учетом фотографии археологического памятника. Расположенный в Гвадалахаре ресторан с рельефным потолком изображает древние руины на своих оштукатуренных стенах песочного цвета и светлой деревянной мебели.

Veneno, Mexico, by Monteon Arquitectos Asociados / Фото: Dezeen

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Myrto, Italy, by Studio Wok

Итальянская фирма Studio Wok использовала скалистые пещеры Сардинии для оформления интерьера пиццерии Mирто в городе Порто Черво. Розовые оштукатуренные стены, похожие на пещеры, прерываются только арочными оконными проемами, нестандартной мебелью и бордовыми светильниками, разработанными Майклом Анастасиадесом для осветительного бренда Flos.

Myrto, Italy, by Studio Wok / Фото: Dezeen

Elgin, Индия, от Studio Renesa

Интерьер кафе Elgin в Пенджабе было дополнено ярким интерьером из зеленого гранита, чтобы создать ощущение обеда на свежем воздухе. В интерьере ресторана использован гранит, добытый в Удайпуре. В нем есть и другие элементы, создающие ощущение пребывания на открытом пространстве, в том числе плетеные стулья, пышные растения в горшках и зеленый потолок, обшитый панелями.

Elgin Cafe, India, by Studio Renesa / Фото: Dezeen

Maido, Великобритания, от Child Studio

Child Studio вставила панели из темного вишневого дерева и синий кессонный потолок в здание бывшего лондонского почтового отделения 1960-х годов, чтобы создать Maido, суши-ресторан, призванный отдать дань уважения наследию этого места.

Мы были очарованы уникальной историей этого здания и стремились передать ностальгическую атмосферу Лондона 1960-х годов, отдавая дань модернистским общественным пространствам той эпохи.

– объяснили основатели студии Алекси Кос и Че Хуанг.

Maido, UK, by Child Studio / Фото: Dezeen

Mimi Kakushi, ОАЭ, от Pirajean Lees

Мотивы, отсылающие к эре джаза Японии 1920-х годов, занимают центральное место в Mimi Kakushi, изысканно оформленном ресторане в Дубае. Декадентные элементы были добавлены к пространству, которое представляет собой переоборудованный ночной клуб, включая сделанные на заказ витражи, традиционные японские столярные изделия и роскошные шторы из бисера, отбрасывающие драматические тени на обеденные столы.

Mimi Kakushi, UAE, by Pirajean Lees / Фото: Dezeen

The Budapest Cafe, Австралия, by Biasol

Будапештское кафе в Мельбурне местной студии Biasol основано на геометрической симметрии и ностальгической цветовой палитре, известной в художественных фильмах режиссера Уэса Андерсона. Стены украшены причудливыми ступенями в никуда, а банкетки цвета ржавчины и стулья в стиле ретро были вставлены как отсылка к фильму Андерсона 2014 года The Grand Budapest Hotel.

The Budapest Cafe, Australia, by Biasol / Фото: Dezeen

SOMA, Великобритания, Макс Рэдфорд и Cake Architecture

Дизайнер Макс Рэдфорд и студия Cake Architecture позаимствовали насыщенные цвета у индийских произведений искусства, чтобы создать этот уютный коктейль-бар на цокольном этаже в лондонском Сохо. Темные шторы окутывают скрытые кабинки и отсылают к театрам близлежащего Вест-Энда. Они добавляют ощущение таинственности к тому, что команда дизайнеров назвала "современной интерпретацией подземного кафе в Сохо, вдохновленной духом Индии и не только".

SOMA, UK, by Max Radford and Cake Architecture / Фото: Dezeen

Mo de Movimiento, Испания, Лукас Муньос

Испанский ресторан Mo De Movimiento, номинированный на премию Dezeen Awards в этом году в категории экологически безопасных интерьеров, был почти полностью построен из переработанного мусора и строительных отходов на территории бывшего театра и студии звукозаписи. Щебень весом 1700 кг, полученный в результате ремонта, был преобразован в толстую плитку, которая составляет сплошные скамейки для сидения, в то время как другая мебель была создана из деревянных конструкций, найденных на этом месте.

Mo de Movimiento, Spain, by Lucas Muñoz / Фото: Dezeen

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