Ідеї ​​для ремонту: 10 найкращих домашніх інтер'єрів 2021 року

Кожен із цих неймовірних дизайнів продуманий до дрібниць

Найкращі дизайни будинків за версією Dezeen / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний онлайн-портал про архітектуру та дизайн Dezeen підбив підсумки 2021 року та представив 10 найкращих домашніх інтер'єрів, з урахуванням будинку з хвилястими стінами та таунхауса, який зазнав змін у стилі 1970-х років. Також не забудьте зберегти в нотатки рейтинг найкращих барів світу.

Softie, США, від OPA

Каліфорнійський будинок, який називають м'яким через "надуті" білі стіни, що нагадують хмари, був створений архітектурним бюро OPA із задумом не відповідати традиційному дизайну інтер'єру. Звичайні стелі замінили "печерними" навислими формами, які влаштовані так, щоб утворювалися пухкі кути.

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Softie, США, дизайн від OPA / Фото: Dezeen

Додаткове житло, США, від Bunch Design

Для створення цього яскравого будинку американська студія Bunch Design спроєктувала додатковий житловий блок (ADU) з різнокольоровими розсувними дверима, які ведуть до єдиного відкритого простору, обрамленого величезними трикутними кроквами. Широко відомі як "квартири для бабусь", ADU – це автономні апартаменти, які зазвичай розташовані на великих земельних ділянках.

Додаткове житло, США, дизайн від Bunch Design / Фото: Dezeen

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Додаткове житло, США, дизайн від Bunch Design / Фото: Dezeen

Каньйон-хаус, Велика Британія, від Studio Hagen Hall

Британська фірма Studio Hagen Hall спроєктувала інтер'єри цього лондонського таунхауса, щоб створити відчуття перебування у Лос-Анджелесі 1970-х. Компанія використала зроблений на замовлення оксамитовий диван та стінові панелі з в'язу у стилі ретро.

Каньйон-хаус, Великобританія, дизайн від Studio Hagen Hall / Фото: Dezeen

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Каньйон-хаус, Великобританія, дизайн від Studio Hagen Hall / Фото: Dezeen

Апартаменти в Амстердамі від Firm Architects

Лофт-квартира Firm Architects в Амстердамі є ще однією володаркою премії Dezeen Award 2021 року. "Все, що знаходиться над поперечним перетином, є новою інтерпретацією, а все, що нижче, є відображенням старого" , – заявила компанія Firm Architects, яка розробила проєкт таким чином, щоб він виглядав так, як би він був "явно прорізаний".

Апартаменти в Амстердамі від Firm Architects / Фото: Dezeen

Апартаменти в Амстердамі від Firm Architects / Фото: Dezeen

Мельбурнська квартира Мюррея Бейкера та Естер Стюарт

Шафи фісташкового кольору та масивна плитка на підлозі терраццо прикрашають кухню мельбурнських апартаментів 1960-х років, які були відремонтовані, щоб віддати шану оригінальному інтер'єру середини століття. Архітектор Мюррей Бейкер та художниця Естер Стюарт спільно працювали над проєктом, у якому багаті теракотові елементи контрастують із світлішими кольорами.

Мельбурнская квартира Мюррея Бейкера и Эстер Стюарт / Фото: Dezeen

Резиденція W, Тайвань, автор – FWS_Work

Студія дизайну інтер'єрів FWS_Work прагнула створити місце для відновлення сил, коли робила ремонт у внутрішній частині Residence W, квартири у галасливому місті Сіньпу. Нейтральна гамма натуральних матеріалів визначає кожну кімнату. Дубові дерев'яні панелі були пристосовані до існуючої структурної балки, великі вбудовані стелажі – для виставок книг і еклектичних орнаментів.

Резиденція W, Тайвань, автор – FWS_Work / Фото: Dezeen

Будинок Сан-Даніель, Іспанія, від SAU Taller d'Arquitectura

Блідо-зелений фасад Sant Daniel House перекликається з кольором яскравої кухонної плитки, яка утворює заднє тло для довгої лінії стільниць, розташованих біля відкритої цегляної стіни. Барселонська студія SAU Taller d'Arquitectura "переодягла" будинок, зробивши його більш просторим і світлим, зберігши при цьому оригінальні елементи, такі як тонкі склепінні стелі на кухні.

Будинок Сан-Даніель, Іспанія, від SAU Taller d'Arquitectura / Фото: Dezeen

Лондонський будинок від Echlin

Місцева архітектурна студія Echlin використовувала креслення з порушеним плануванням для реконструкції цього будинку зі стайнею у лондонському районі Найтсбрідж. Зроблені на замовлення столярні вироби та розсувні двері створюють перегородки як у кімнатах нагорі, так і внизу, які заповнені зробленими на замовлення меблями, що розділяють колірну палітру та органічні текстури, покликані нагадувати найближчий Гайд-парк.

Лондонський таунхаус від Echlin / Фото: Dezeen

Мікроквартири LIFE, Південна Корея, Ян Лі

Міквартири LIFE дизайнера інтер'єрів Яна Лі в Сеулі площею від 16 до 23 квадратних метрів були облицьовані березовою деревиною, щоб створити чисті полотна, які орендарі можуть персоналізувати. Мінімалістичні апартаменти були спроєктовані таким чином, щоб здаватися максимально просторими, незважаючи на їх невеликі розміри, і оснащені такими елементами економії місця як вбудовані у вікна сидіння та розумно захована побутова техніка.

Мікроквартири LIFE, Південна Корея, Ян Лі / Фото: Dezeen

Квартира на Розніт-стріт, Австралія, від Studio Goss

Бетонна структурна оболонка цієї квартири в Мельбурні була виявлена місцевою практикою Studio Goss, рішення було викликане агресивним зовнішнім виглядом будівлі. Дивани Togo у сірих тонах від французького бренду Ligne Roset перегукуються з кольором бетону, який також утворює острів на кухні та ефектні сходи.

Квартира на Розніт-стріт, Австралія, від Studio Goss / Фото: Dezeen

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