Почему ломаются зубы и как сохранить красивую улыбку – 5 советов стоматолога

Старая трещина в зубе, кариес, вредные привычки приводят к тому, что зубы ломаются. Почему только чистить зубы недостаточно и как ухаживать за ними – в статье

Зубы ломаютсяиз-за вредных привычек и даже кариеса, а сохранить улыбку красивой поможет правильный уход за зубами / Фото: freepik.com

Увы, но как именно правильно ухаживать за зубами в домашних условиях, знают не все. А от этого зависит не только красота, а также целостность и здоровье зубов. Почему ломаются зубы и как , как ухаживать за зубами на дому, рассказал ведущий врач стоматолог Назарий Михайлюк.

Назарий Михайлюк / Фото: пресс-служба

Реклама

Почему зубы ломаются, даже если не было травмы?

Неожиданная ситуация – неудачный укус или травма и зуб ломается! Случай безусловно неприятный, но не роковой, уверяют стоматологи. Причины этого явления могут быть разными: падение, удар; твердый кусочек пищи; результат кариеса; старая трещина; поврежденная пломба; вредные привычки; дефицит кальция; хроническое заболевание; различные аномалии прикуса; гормональный дисбаланс.

Чаще всего причиной потери передних зубов становятся механические травмы, а в случае с жевательными, боковыми зубами – патологические процессы, например, кариес и пломба, которая восстанавливает более 50% поверхности зуба.

Причиной того, что зуб сломался может стать твердый кусочек пищи, кариес, старая трещина, вредные привычки и т.д. / Фото: unsplash.com

Реклама

Но если еще несколько лет назад не было альтернативных способов устранить дефект, кроме удаления и последующей установки мостовых протезов, то в современной стоматологии существует ряд методов восстановления целостного вида зуба.

Если у вас сломался зуб, обязательно обратитесь к врачу. Грамотный специалист оценит степень повреждения и порекомендует вам лучший способ решения этой проблемы, говорит Назарий Михайлюк,- От того, как скоро после травмы пациент обратится к стоматологу, во многом зависит метод восстановления. Поэтому не медлите с визитом даже если поврежденный зуб не вызывает дискомфорта.

Нужно ли восстанавливать сломанный зуб?

Через травмированную поверхность тканей зуба, в которой находятся нервные окончания и сосуды – может проникнуть инфекция, и дать толчок к развитию серьезного воспалительного процесса.

Способ восстановления в значительной степени зависит от масштаба повреждения и расположения зуба. Уже на приеме у специалиста вы будете решать, как поступить дальше, говорит Назарий Михайлюк,- Сегодня в арсенале стоматологов современные технологии, качественные материалы и новые методы.

Совместно с врачом вы сможете определиться, какие именно методы восстановления предпочесть. Для этого врач проведет подробный осмотр полости рта, с помощью микроскопа оценит степень травмы зуба и предложит оптимальный вариант.

Реклама

А как правильно ухаживать за зубами?

Регулярная домашняя гигиена и своевременные профилактические визиты к специалисту хотя бы дважды в год – это прописные истины, которые нужно не только знать, но и выполнять. Они помогают поддерживать здоровье всей полости рта, своевременно выявлять проблемы и разрешать их, "не запуская" ситуацию.

Обязательно найдите на полочке в вашей ванне место для зубной нити или как ее еще называют – флосс. Она позволит легко справиться с чисткой межзубных промежутков, удалением остатков пищи из труднодоступных мест.

Используйте зубные щетки средней жесткости для чистки, они лучше очищают и меньше травмируют десну / Фото: freepik.com

Используйте зубные щетки средней жесткости. С одной стороны они меньше травмируют десну и твердые ткани зубов, а с другой – эффективно очищают зубы.

Выбирая зубные пасты, остановите внимание на тех, которые содержат фтор и антисептические вещества. Не лишним будет также использование ополаскивателей для рта.

На здоровье зубов также влияет наше питание. Поэтому не стоит слишком увлекаться сладким и кофе, а овощи, фрукты и продукты, обогащенные кальцием, фосфором должны стать непременной составляющей вашего ежедневного рациона.

Заботьтесь о здоровье зубов сами и доверяйте его профессионалам – и тогда поводов для красивой, уверенной улыбки у вас станет больше!

Также читайте "Можно ли отбелить зубы в домашних условиях".