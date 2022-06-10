Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Что ждет украинцев

Зеленская о муже

Выпускной 2022

Новая пандемия?

Суперфуд по-украински

I love Kyiv
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Больничный во время войны – как оформить и получить, что должен сделать врач

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 13:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Получить больничный лист сейчас можно на тех же условиях, что и до войны, в бумажном и электронном виде, даже если работодатель не может обработать ваши документы
Больничный во врем войны можно оформить и получить как в электронном так и в бумажном виде
Больничный во врем войны можно оформить и получить как в электронном так и в бумажном виде / Фото: freepik.com

Во время войны с Россией мы, увы, не перестали болеть, наоборот – медицинская помощь может понадобиться чаще. Если возникает необходимость оформить больничный – то принцип остался прежним, информируют в МОЗ Украины.

Сначала нужно обратиться за медпомощью, когда врач фиксирует вашу нетрудоспособность, он сам создает медицинское заключение в системе Е-health. Если изначально вы обращались к узкопрофильному специалисту со свей проблемой, то уже не нужно повторно обращаться к своему семейному врачу.

Реклама

Если заболели, то сначала нужно обратиться за медпомощью, врач фиксирует вашу нетрудоспособность
Если заболели, то сначала нужно обратиться за медпомощью, врач фиксирует вашу нетрудоспособность / Фото: freepik.com

В том случае, когда заболевший работает официально, ваш больничный лист появится в электронном реестре листков нетрудоспособности. Больничный будет доступен как для вас, так и для вашего работодателя. Если же вы не трудоустроены официально, то в реестре вашего бюллетеня не будет. А факт того, что трудоспособность временно утрачена, сможет подтвердить сформированное врачом медицинское заключение.

Также ваш врач может выдать бумажный больничный, если у него нет технической возможности создать электронный вариант. Чтобы больничный (а также пособие по беременности и родам) оплатили, используются все те же механизмы, что и до войны. Но с рядом нюансов.

Реклама

Ваш врач может выдать бумажный больничный, если у него нет технической возможности создать электронный вариант.
Ваш врач может выдать бумажный больничный, если у него нет технической возможности создать электронный вариант. / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже если работодатель не смог обработать ваши документы и подать заявление-расчет по местоположению из-за боевых действий, он обязан назначить вам помощь. Тем более, если в месте, где вы находитесь, нет оккупации. Для получения соцстрахования необходимо обратиться в любое удобное для вас отделение Фонда, имейте при себе:

  • больничный лист в бумажном виде или знайте номер электронного бюллетеня
  • копии 1-4, 11-16 страниц паспорта или страницы с соответствующей информацией другого документа, удостоверяющего личность;
  • справку о присвоении РНОКПП (регистрационного номера карты налогоплательщика), то есть ваш ИНН.

Справка о взятии на учет как внутриперемещенного лица (ВПО) не нужна, но лучше ее иметь при себе, могут попросить показать. Средства перечисляются на специально открытый текущий счет или личную банковскую карту, следить за состоянием финансирования вы можете онлайн в телеграмм-канале Фонда.

Реклама

Также мы писали, как спасти психику во время войны и вернуть себе радости жизни – совет психолога.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять