Лікарняний під час війни – як оформити та отримати, що має зробити лікар

Отримати лікарняний лист зараз можна на тих же умовах, що й до війни, у паперовому та електронному вигляді, навіть якщо роботодавець не може обробити ваші документи

Лікарняний під час війни можна оформити та отримати як в електронному так і у паперовому вигляді

Під час війни з Росією ми, на жаль, не перестали хворіти, навпаки – медична допомога може знадобитися частіше. Якщо виникає потреба оформити лікарняний – то принцип залишився незмінним, інформують у МОЗ України

Спочатку потрібно звернутися за медичною допомогою. Коли лікар фіксує вашу непрацездатність, він сам створює медичний висновок у системі Е-health. Якщо спочатку ви зверталися до вузькопрофільного фахівця зі своєю проблемою, то вже не потрібно повторно звертатися до свого сімейного лікаря.

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Якщо захворіли, то спочатку потрібно звернутися за медичною допомогою, лікар фіксує вашу непрацездатність

У тому випадку, коли хворий працює офіційно, ваш лікарняний лист з'явиться в електронному реєстрі листків непрацездатності. Лікарняний буде доступний як для вас, так і для роботодавця. Якщо ж ви не працевлаштовані офіційно, то у реєстрі вашого бюлетеня не буде. А факт того, що працездатність тимчасово втрачена, зможе підтвердити сформований лікарем медичний висновок.

Також ваш лікар може видати паперовий лікарняний, якщо у нього немає технічної можливості створити електронний варіант. Щоб лікарняний (а також допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами) оплатили, використовуються ті самі механізми, що й до війни. Але з низкою нюансів.

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Ваш лікар може видати паперовий лікарняний, якщо він не має технічної можливості створити електронний варіант. / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть якщо роботодавець не зміг обробити ваші документи та подати заяву-розрахунок за місцем розташування через бойові дії, він зобов'язаний призначити вам допомогу. Тим більше, якщо в місці, де ви перебуваєте, немає окупації. Для отримання соцстрахування необхідно звернутися в будь-яке зручне для вас відділення Фонду , майте при собі:

лікарняний лист у паперовому вигляді або знайте номер електронного бюлетеня

копії 1-4, 11-16 сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що засвідчує особу

довідку про присвоєння РНОКПП (реєстраційного номера картки платника податків), тобто ваш ІПН.

Довідка про взяття на облік як внутрішньопереміщену особу (ВПО) не потрібна, але краще її мати при собі, можуть попросити показати. Кошти перераховуються на спеціально відкритий поточний рахунок або особисту банківську картку, слідкувати за станом фінансування ви можете онлайн телеграм-каналі Фонду.

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