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Николь Кидман – 55 лет: культовые образы именинницы дня (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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20 июня, 15:52
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Знаменитой голливудской актрисе сегодня исполнилось 55 лет! Рассказываем о ее стиле и образах, которые покорили сердца миллионов
Николь Кидман - 55 лет!
Николь Кидман - 55 лет! / Фото: Коллаж: Сегодня

20 июня диве и иконе Голливуда Николь Кидман исполнилось 55 лет. Мы вспоминали о самых обсуждаемых романах актрисы, а теперь вдохновляемся самыми шикарными образами звезды.

Неудивительно, что поклонники и фанаты во все времена вдохновлялись образами знаменитостей, который в мгновение ока становятся иконами стиля. Мы тщательно изучили хронику выходов Николь. Интересно, что в повседневной жизни, как и мы все, Кидман предпочитает более комфортный стиль, сведенный до минимального, но для появления на публике она всегда выбирает роскошные идеальные платья.

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Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
Николь Кидман | Фото: vogue.ua
Николь Кидман / Фото: vogue.ua
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Австралийская красавица с хищным и ясным взглядом, утонченной фигурой и волной золотых волос – довольно нестандартный типаж для Голливуда. плюс ко всему разноплановые типажи и характеры героев, которых она воплощала на экране – от артистки кабаре в "Мулен Руж" до домохозяйки в "Степфордских жёнах" или подружки Бэтмена, любовницы Хемингуэйа, княгини Монако.

Николь Кидман в роли княгини Монако
Николь Кидман в роли княгини Монако / Фото: Сегодня

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Как в кино, так и в жизни, Николь почти всегда носит платья. Для красных дорожек она выбирает роскошные наряды в духе гламура 1930-х годов, изысканные оттенки алого, зеленого или приглушенных цветов, а также любит наряжаться в девичьи платья в мелких россыпях цветов.

Кидман почти не носит украшения. Шикарное платье, естественная укладка, идеальный макияж – и Николь предстает перед нами в абсолютно роскошном образе. Так, в 1997-м году она прибыла на церемонию "Оскар" с Томо Крузом под руку платье Christian Dior, которое для нее создал Джон Гальяно. Этот образ звезды входит в двадцатку самых дорогих в истории киноакадемии – его оценили в 2,65 млн долларов.

Николь Кидман и Том Круз (1997)
Николь Кидман и Том Круз (1997) / Фото: Getty Images

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Также Николь тщательно выбирает коммерческие проекты. Так, в 2004 году она стала лицом аромата Chanel и снялась в изысканной рекламной кампании, за которую отвечал Баз Лурман.

Николь Кидман в рекламе Chanel
Николь Кидман в рекламе Chanel / Фото: Chanel

Выбрали несколько потрясающих съемок Николь для глянца.

Николь Кидман в сьемках Vogue | Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue / Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue | Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue / Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue | Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue / Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue | Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue / Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue | Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue / Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue | Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue / Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue | Фото: Vogue
Николь Кидман в сьемках Vogue / Фото: Vogue
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Смотрите также: роскошная Николь Кидман в Prada на премьере исторической драмы "Варяг"

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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