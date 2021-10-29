В Малайзии изобрели первый в мире унисекс-презерватив. Рассказываем, что это

Создатели верят, что новый вид контрацептивов способен быть таким же эффективным, как и его предшественники

Первый унисекс презерватив в мире / Фото: пресс-служба

Гинеколог из Малайзии Джон Тан Ин Чинь создал первый в мире унисекс-презерватив. Он крепится с помощью клея либо к влагалищу, либо к пенису.

Клей нанесен только на одну сторону презерватива Wondaleaf, таким образом его можно перевернуть и использовать на гендерно-разных гениталиях.

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Унисекс-презерватив Wondaleaf / Фото: пресс-служба

Сам продукт создан из тонкого, прочного и водонепроницаемого полиуретанового материала, который в основном используют в медицине для перевязки ран.

Доктор Тан Ин Чинь утверждает, что презерватив не заметен при использовании. Гинеколог считает, что его изобретение способно улучшить сексуальное здоровье жителей Малайзии, а со временем и вовсе занять одно из важных мест среди привычных средств контрацепции.

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В упаковке Wondaleaf находится два презерватива и два пакетика лубриканта на водной основе. Стоимость такого набора составляет 14,99 ринггита – это около 100 гривен.

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Создатели позаботились о потребителях и выпустили несколько видео-инструкций о том, как пользоваться презервативом. Посмотреть ролики можно только тем, кому исполнилось 18 лет.

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