В Малайзии изобрели первый в мире унисекс-презерватив. Рассказываем, что это

Гинеколог из Малайзии Джон Тан Ин Чинь создал первый в мире унисекс-презерватив. Он крепится с помощью клея либо к влагалищу, либо к пенису.
Клей нанесен только на одну сторону презерватива Wondaleaf, таким образом его можно перевернуть и использовать на гендерно-разных гениталиях.
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Сам продукт создан из тонкого, прочного и водонепроницаемого полиуретанового материала, который в основном используют в медицине для перевязки ран.
Доктор Тан Ин Чинь утверждает, что презерватив не заметен при использовании. Гинеколог считает, что его изобретение способно улучшить сексуальное здоровье жителей Малайзии, а со временем и вовсе занять одно из важных мест среди привычных средств контрацепции.
В упаковке Wondaleaf находится два презерватива и два пакетика лубриканта на водной основе. Стоимость такого набора составляет 14,99 ринггита – это около 100 гривен.
Создатели позаботились о потребителях и выпустили несколько видео-инструкций о том, как пользоваться презервативом. Посмотреть ролики можно только тем, кому исполнилось 18 лет.
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