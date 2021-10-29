Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Хэллоуин 2021

Поколение Z

Отпуск на Мальдивах

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

В Малайзии изобрели первый в мире унисекс-презерватив. Рассказываем, что это

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
29 октября, 16:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Создатели верят, что новый вид контрацептивов способен быть таким же эффективным, как и его предшественники
Первый унисекс презерватив в мире
Первый унисекс презерватив в мире / Фото: пресс-служба

Гинеколог из Малайзии Джон Тан Ин Чинь создал первый в мире унисекс-презерватив. Он крепится с помощью клея либо к влагалищу, либо к пенису.

Клей нанесен только на одну сторону презерватива Wondaleaf, таким образом его можно перевернуть и использовать на гендерно-разных гениталиях.

Реклама

Унисекс-презерватив Wondaleaf
Унисекс-презерватив Wondaleaf / Фото: пресс-служба

Сам продукт создан из тонкого, прочного и водонепроницаемого полиуретанового материала, который в основном используют в медицине для перевязки ран.

Доктор Тан Ин Чинь утверждает, что презерватив не заметен при использовании. Гинеколог считает, что его изобретение способно улучшить сексуальное здоровье жителей Малайзии, а со временем и вовсе занять одно из важных мест среди привычных средств контрацепции.

Реклама

В упаковке Wondaleaf находится два презерватива и два пакетика лубриканта на водной основе. Стоимость такого набора составляет 14,99 ринггита – это около 100 гривен.

Реклама

Создатели позаботились о потребителях и выпустили несколько видео-инструкций о том, как пользоваться презервативом. Посмотреть ролики можно только тем, кому исполнилось 18 лет.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять