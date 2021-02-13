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Международный день презерватива: интересные факты о средстве контрацепции

Сегодня, 13:30

Этого вы точно не знали

Международный день презерватива каждый год отмечают 13 февраля, как раз перед Днем святого Валентина. Праздник был учрежден в 2009 году организацией AIDS Healthcare Foundation. Его цель – популяризовать использование презервативов в качестве средства для предотвращения нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем.

В Международный день презерватива мы поделимся интересными фактами о нем.

Напомним, что специально ко Дню всех влюбленных мы создали гид с Loveхаками, который поможет вам классно провести 14 февраля вместе с любимым человеком.

Первые презервативы

Первые "презервативы" появились еще в Древнем Египте. Их делали из кишок и мочевых пузырей животных, из ткани и тонкой кожи. В Древнем Риме также применялись высушенные кишки и пузыри животных, и тонкие кожаные чехольчики, пропитанные смолами.

Японцы использовали два вида презервативов: один — из тонкой выделанной кожи, а другой — из внутренней пленки панциря черепахи. В Европе применялись все те же бычьи и рыбьи пузыри, стенки кишок овец и кожаные мешочки.

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Первый резиновый презерватив

Процесс вулканизации каучука (химический процесс превращения натурального каучука или родственных полимеров в более долговечные материалы путем нагревания их с серой) был изобретен Чарльзом Гудьером в 1839 году. К концу 1850-х годов несколько крупных компаний по производству каучука начали массовое изготовление резиновых презервативов. Основным преимуществом таких изделий была возможность многократного использования, что делало их более экономичным выбором в долгосрочной перспективе.

Презервативы действительно защищают

Презерватив является одной из самых доступных и недорогих форм контроля рождаемости. Когда речь идет о ВИЧ, использование презерватива делает секс в 10 000 раз безопаснее, чем без него.

У презервативов нет противопоказаний

Нет медицинской причины, по которой кто-либо не может пользоваться презервативом. Даже люди с аллергией на латекс могут использовать их – есть презервативы без латекса, сделанные из полиуретана и полиизопрена.

Женские презервативы

Женские презервативы
Женские презервативы
Фото: Pixabay

Фемидом, или женский презерватив, внешне похож на мужской, но он больше по размерам и намного толще. Его длина составляет 18 см, а ширина – 8 см. С обеих сторон имеются жесткие кольца, которые надежно фиксируют его во влагалище. Помимо того, что данный вид контрацепции практически не имеет противопоказаний, эффективно защищает от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем, он также подходит тем, у кого аллергия на латекс, так как изготовлен из полиуретана.

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Презервативы проходят заводские испытания электроникой

Перед тем, как презерватив покидает фабрику, через него пропускают электрический ток, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Каждый кондом после производства надевается на металлический стержень, на который подается сильное напряжение (более 1000 Вольт). В случае его герметичности презерватив будет хорошим изолятором, в случае наличия отверстий произойдет падение напряжения, и презерватив будет забракован.

Презервативы "живут" четыре года

Большинство презервативов, которые находятся в продаже, сохраняют свою эффективность в течение четырех лет. Конечно, лишь в том случае, если хранятся в сухом, прохладном месте. То есть презервативы, которые вы купили в прошлом году, вполне пригодны для использования.

Ранее мы рассказывали, что нельзя, а что можно делать в постели.

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Источник: Сегодня
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