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У Малайзії винайшли перший у світі унісекс-презерватив. Розповідаємо, що це (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
29 жовтня, 16:51
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Творці вірять, що новий вид контрацептивів здатний бути таким самим ефективним, як і його попередники
Перший унісекс презерватив у світі
Перший унісекс презерватив у світі / Фото: пресслужба

Гінеколог із Малайзії Джон Тан Ін Чінь створив перший у світі унісекс-презерватив. Він кріпиться за допомогою клею або до піхви, або до пенісу.

Клей нанесений лише на один бік презервативу Wondaleaf, таким чином його можна перевернути і використовувати на гендерно-різних геніталіях.

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Унісекс-презерватив Wondaleaf
Унісекс-презерватив Wondaleaf / Фото: пресслужба

Сам продукт створений з тонкого, міцного та водонепроникного поліуретанового матеріалу, який переважно використовують у медицині для перев'язки ран.

Доктор Тан Ін Чінь стверджує, що презерватив не помітний під час використання. Гінеколог вважає, що його винахід здатний покращити сексуальне здоров'я жителів Малайзії, а згодом зайняти одне з важливих місць серед звичних засобів контрацепції.

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В упаковці Wondaleaf знаходиться два презервативи та два пакетики лубриканта на водяній основі. Вартість такого набору становить 14,99 рінггіту – це близько 100 гривень.

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Творці подбали про споживачів та випустили кілька відео-інструкцій про те, як користуватись презервативом. Подивитися ролики можна лише тим, кому виповнилося 18 років.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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