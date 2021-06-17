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Как вырастить крупный лук: лайфхаки для дачников

Сегодня, 20:27

Чтобы лук на участке вырос крупным, плотным и устойчивым к хранению, нужно готовить грядки с осени и регулярно подкармливать растение разными видами удобрений

Как вырастить лук
Как вырастить лук
Фото: Pixabay

Крупные, тугие, золотистые головки лука, выросшие на огороде – отличный урожай, который радуют огородников. Чтобы вырастить именно такой лук, нужно знать несколько нехитрых нюансов.

Читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Как вырастить качественный лук: полезные лайфхаки

  • Лайфхак 1. Как выбрать место для посадки

Как вырастить лук
Как вырастить лук
Фото: Pinterest

Готовиться к хорошему урожаю лука нужно еще с осени. Если вы практикуете принципы севооборота, то лучше всего садить лук на том месте, где до этого росли помидоры, перец, баклажаны, капуста, бобовые. Также лук любит землю, удобренную золой, компостом или перепревшим навозом. А вот подкисленный грунт эта культура не уважает, поэтому лучше добавить в нее известь.

  • Лайфхак 2. Подготовьте грядки

Как вырастить лук
Как вырастить лук
Фото: Pixabay

Перед тем, как садить лук, разрыхлите землю, удалите сорняки и сформируйте высокую грядку, которая будет хорошо прогреваться солнцем. Первую подкормку внесите непосредственно перед посадкой, заделав компост или навоз примерно на 15 сантиметров вглубь.

  • Лайфхак 3. Обратите внимание на посадочный материал

Как вырастить лук
Как вырастить лук
Фото: Pixabay

Севок должен быть качественным, устойчивым к колебаниям влажности и температуры, подходящим для вашей местности. Луковки должны быть гладкими и ровными, без пятен и вмятин, издавать мягкий шелест под пальцами – это значит, что они хорошо просушены и хранились в надлежащих условиях. У них обязательно должен быть характерный луковый запах. Влажный севок, пахнущий плесенью, для посадки не годится.

  • Лайфхак 4. Чем и когда подкармливать лук

Как вырастить лук
Как вырастить лук
Фото: Unsplash

Чтобы лук вырос крупным, его следует удобрять органикой. Азот поможет нарастить зеленую массу. Это может быть настой коровяка или куриного помета. Соблюдайте правильную пропорцию, чтобы не сжечь корни: на ведро воды берется пол-литровая банка навоза. Этого хватает на площадь 3-4 кв. м земли. Поливайте землю возле посадки, а не сами луковицы, чтобы они оставались сухими.

В начале второй стадии вегетации луку потребуется вторая подкормка – калийными и фосфорными соединениями. Пропорция: на ведро воды нужно 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Раствора хватит на площадь 4 кв. м земли. Это поможет хорошему формированию луковицы.

Третья подкормка нужна для накопления запасов на зиму, когда луковица уже хорошо сформировалась. Для удобрения понадобятся соединения кальция, к примеру, известь, которая понижает кислотность грунта и создает для лука благоприятную среду. Кроме того, она помогает луку расти крупным, плотным и устойчивым к хранению. Полейте грядки теплой водой, посыпьте почву в междурядьях известковым порошком, а затем снова хорошо полейте.

  • Лайфхак 5. Как бороться с желтыми перьями

Как вырастить лук
Как вырастить лук
Фото: Unsplash

Если у лука пожелтели кончики перьев – это сигнал недостатка азота в почве. Подкормите лук нашатырным спиртом из расчета 3 ст. ложки нашатыря на десятилитровое ведро воды. Имейте в виду, что поливать грядки нашатырем следует вечером, после того, как спадет жара. Также не допускайте, чтобы удобрение попало на растения.

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Ранее мы рассказывали, как использовать участок по максимуму: летние лайфхаки для дачников.

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