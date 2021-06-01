Звездные родители Монатик, Ребрик, Остапчук делятся милейшими снимками с детьми – смотрите фото

Сегодня, в первый день лета по всему миру отмечают Международный день защиты детей. Родители в этот день всячески стараются выразить свою любовь и радость от того, как многое улучшилось в их жизни с появлением детей

Звездные родители показали своих чад в День защиты детей

В День защиты детей знаменитости любят показывать своих любимых чад и радовать поклонников фото. Стоит сказать, что и нам самим нравится смотреть на счастливых звездных пап и мам, которые на семейных снимках выглядят особенно мило и по-домашнему.

Лилия Ребрик, Onuka, Владимир Остапчук и другие уже успели сделать посты в соцсетях и поделиться своими размышлениями о детях, так что скорее смотрите их в нашей подборке.

Дима Монатик

Певец посвятил новый пост в Instagram главным "мамам" своей жизни. Артист опубликовал семейные фото со своей супругой Ириной Монатик и детьми, а также фото из своего детства со своими родителями.

"Мамы! Как же мы Вас любим сильно! Вы лучшие во вселенной", – написал Монатик.

Дима Монатик с семьей / Фото: instagram.com/monatik_official

Владимир Остапчук

Ведущий шоу "Маска" показал фото со своими сыном и дочкой от первого брака – Эваном-Александром и Эмилией. Звездный папа сделал короткую подпись в виде трех эмоджи "сердец".

Напомним, что Владимир Остапчук и его супруга Кристина планируют родить общего ребенка как можно скорее.

Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Александр Пономарев

Народный артист Украины запостил фото со своим 13-летним сыном, Александром, который с улыбкой смотрел в камеру.

"Лето пришло. Что-то мне подсказывает что в День защиты детей, нужно уже разбираться в нашем случае, кто кого должен защищать?", – пошутил певец.

Александр Пономарев с сыном / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Анатолий Анатолич

Новое фото ведущего в комментариях уже успели назвать "Анатолий в цветнике". Так и есть, свой "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик начали в компании своих юных чад.

"С новыми ведущими", – подписал кадр Анатолий.

Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик с детьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich Реклама

Onuka

Певица опубликовала трогательные фото их с The Maneken сына, которому в прошлом месяце исполнился годик.

Сын певицы Onuka / Фото: instagram.com/onukaofficial

Лилия Ребрик

Телеведущая актриса Лилия Ребрик по традиции зарядила всех солнечным и праздничным настроением – на фото Диана и Полина за руку со своей звездной мамой широко улыбались. В посте Лилия поразмышляла о празднике.

"Дети – это сплошная любовь, это сплошная нежность, забота. Конечно, дети – это и бессонные ночи, и слезы, и тревоги, и иногда даже испорченные нервы (а бывает, что и не "иногда"), но все эти проблемы – это пшик по сравнению с тем, что нам дарят наши дети. Они учат нас любить, они учат нас тоньше чувствовать мир и шире его видеть, глубже понимать самих себя, они тренируют нашу выдержку и терпение, дети – это сто тысяч "почему?" и "а как?", это – наше продолжение, воплощение лучших наших черт и настоящая красота", – написала ведущая.

Лилия Ребрик с дочками Дианой и Полиной / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Макс Сикора

Телеведущий "Сегодня" на телеканале "Украина" Макс Сикора тоже считает, что "дети – наше отображение". Звездный папа показал забавное семейное фото, на котором все, кроме его маленькой дочери Кассии, позируют вверх тормашками.

"Все хорошее и плохое, что у вас в привычках – в конце концов будет подхвачено. Поэтому как можно скорее становитесь идеальными и показывайте правильный пример", – написал Максим Сикора.

Максим Сикора с супругой и детьми / Фото: instagram.com/max.sikora.5

Наталья Денисенко

Актриса из сериала "Клан Ювелиров" показала фото с их с Андреем Фединчиком сыном, которого назвали в честь отца.

"Для меня, защищать ребёнка – это всегда быть на его стороне, чтобы не случилось! очень часто дети не рассказывают родителям чего-то, потому что боятся быть не принятыми, бояться что их будут ругать…

Поэтому, считаю, очень важно дать понять ребёнку, что в любой ситуации он любим и защищён!", – написала актриса.

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ранее мы показали, как внучка Софии Ротару отпраздновала свое 20-летие.