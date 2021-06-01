Звезда Atlas Weekend найдена! Верка Сердючка стала новым участником фестиваля в 2021 году

Выступление состоится 8 июля, и его уже назвали "феерическим возвращением легенды". Правда, в сети этого не оценили

Организаторы Atlas Weekend сообщили о новом участнике фестиваля – им стала Верка Сердючка и ее бенд. Об этом они написали на официальной странице в Facebook.

/ Фото: скриншот

"Феерическое возвращение легенды, с которой начинался Atlas Weekend в 2017", – так описывают запланированное выступление Верки Сердючки организаторы. В этом году на фестивале 8 июля она повторно выступит со своим бендом.

В анонс-заметке отметили, что от звезды стоит ожидать "еще более невероятного выступления", чем в 2017 году. Но даже такая многообещающая заявка не порадовала пользователей Сети.

Судя по комментариям, большинство людей недовольны последними хедлайнерами, и следить за анонсами новых участников – одно разочарование.

Реклама

/ Фото: скриншот

А после услышанной новости о звездной гостье, один из пользователей выразил свое недовольство: "Если Верка Сердючка это арт, то нашему украинскому арту уже п ** ц. Простите за мой французский".

/ Фото: скриншот

Недавно мы рассказывали о объявленных хедлайнерах Atlas Weekend – группе "Океан Эльзы" и Валерии Меладзе. А также о The Hardkiss, Fatboy Slim и других участниках фестиваля.