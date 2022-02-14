Жвачки Love is – как реальная история любви стала бизнесом

История любви, которая скрывается за жевательной резинкой Love is... / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

В эпоху аферистов из приложений для знакомств, как нельзя кстати вспомнить милые рисунки на вкладышах жвачек Love is, которые мы обожали в детстве. Их вкладыши собирали, коллекционировали, обменивали и даже продавали. Эти милые картинки придумала новозеландская художница Ким Касали в 1960-х годах.

Начало

В 19 лет юная Ким покинула отчий дом и отправилась путешествовать по Австралии, Европе и США. Оказавшись в Калифорнии, девушка познакомилась с итальянцем Роберто Касали. В отношениях у пары сложилась милая традиция – Ким рисовала картинки с небольшими записками о своих чувствах для Роберто. В самом начале это напоминало ведение дневника.

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Рисунки Ким Касали / Фото: Pinterest

После свадьбы, Роберто показал работы Ким журналистам и Los Angeles Times согласились опубликовать первый комикс. Увидев перспективу в работах супруги, Роберто решил стать ее продюсером.

5 января 1970 года вышел первый комикс. Дальше пару ожидал оглушительный успех. Комиксы Love is стали настолько популярны, что супруги создали корпорацию под названием Minikim. Рисунки Ким появлялись не только в изданиях, но и стали принтами. Их наносили на чашки, календари, футболки и прочие товары. К середине 1970-х годов ежегодный доход компании составлял порядка 4-5 млн фунтов стерлингов. На тот момент товары с рисунками Love is выпускались в 50 странах мира.

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Ким и Роберто Касали / Фото: www1.wdr.de

Трагедия

К сожалению, успех сопровождала трагедия. В 1975 году у Роберто обнаружили рак. Ким бросила все силы на то, чтобы спасти любимого. Она перестала работать над комиксами, это дело передали английскому аниматору Биллу Эспри. Именно Билл сделал персонажей цветными и разнообразил их гардероб.

Супруги планировали зачать третьего ребенка методом искусственного оплодотворения. Но Роберто скончался раньше, в возрасте 31 года, в 1976 году. Ким решила все же провести процедуру и родила ребенка через 16 месяцев после смерти мужа. Тогда этот феномен вызвал невероятный всплеск интереса и осуждений в СМИ и обществе.

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Ким с детьми / Фото: Getty Images

Ким умерла от рака костей и печени в 55 лет (в 1997-м году). Семейным бизнесом занялся старший сын пары Стефано. Что интересно, все это время комиксы выходили, а над их созданием работал Билл Эспри вместе с командой художников. Конечно, эти истории уже были не о Ким и Роберто, а просто зарисовками о влюбленных.

Как жвачки Love is попали в Украину

В 1990-х годах жвачки Love is начали производить в Турции, а оттуда они попали в Россию и Украину. Они пользуются спросом и сейчас, правда уже как фановые товары, которые заказывают на подарки или сюрпризы.

Рисунки Ким Касали / Фото: Pinterest

Интересно, что Билл узнал о том, что его рисунки используют для вкладышей в жевательной резинке, только в 2008 году от журналистов. Он работал над созданием комиксов 34 года. Согласно договору, Билл был только художник, который создавал милые истории и перевернул наши жизни на "до" и "после". А вот права на эти рисунки принадлежат детям покойных Ким и Роберто.

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