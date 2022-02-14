Lady in Black: Ким Кардашьян показала, в чем встречает День влюбленных

Знаменитость, несмотря на вездесущую романтическую атмосферу, предпочла розовому цвету – стильный total black

Ким Кардашьян показала, в чем встречает 14 февраля / Фото: instagram.com/kimkardashian

Меган Фокс показала БДСМ-наряд "горничной Дракулы" на 14 февраля, а вот Ким Кардашьян не настолько романтична. Звезда реалити-шоу поделилась с подписчиками фото в новом образе lady in black.

41-летняя Ким Кардашьян поделилась с фолловерами в Instagram серией новых фото. Знаменитость надела черный комбинезон с юбкой в пол, черные лодочки, затемненные очки и черные перчатки. В руках звезды красуется серебряная сумка-трапеция от ее любимого бренда Balenciaga.

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Ким Кардашьян показала, в чем встречает 14 февраля / Фото: instagram.com/kimkardashian

Волосы Ким идеально выровнены и спадают на плечи шикарными шелковыми прядями. На одном из фото рядом с Кардашьян ее несменный стилист по волосам, 37-летний всемирно известный концептуальный парикмахер Крис Эпплтон, работающий также с Дженнифер Лопес и Дуа Липой.

Ким Кардашьян показала, в чем встречает 14 февраля / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Ким Кардашьян показала, в чем встречает 14 февраля / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян показала, в чем встречает 14 февраля / Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, что недавно Ким Кардашьян снялась для Vogue, где между строк рассказала о новом парне, не вдаваясь в подробности. А также откровенно излила душу о разводе с Канье Уэстом, который все никак не оставит бывшую в покое.

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Также Ким Кардашьян стала звездой рекламы Balenciaga, снявшись в образах коллекции вместе с актрисой Изабель Юппер.