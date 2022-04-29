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Сказки не ждать? Какие сложности в Париже для украинцев и почему с французами почти невозможно договориться

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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29 апреля, 15:49
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О сложностях переезда, получении статуса временной защиты, финансовой выплате и скидках на проезд – рассказала украинка Алла Прокопенко
Какие сложности в Париже для украинцев и почему с французами почти невозможно договориться
Какие сложности в Париже для украинцев и почему с французами почти невозможно договориться / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинка Алла Прокопенко одна из тех бесстрашных и смелых мамочек, которая вместе с сыном временно переехала в неизведанный Париж для безопасности. Путь 2 тыс. км преодолевали на авто из Ивано-Франковска, останавливаясь в разных странах на ночлег. Почему с французами сложно найти общий язык украинцам и как быстро адаптироваться новеньким в Париже – рассказываем.

Статус временной защиты

Срок действия статуса временной защиты – 6 месяцев с возможностью его продлить. Алла Прокопенко отмечает, что его называют своеобразным "внутренним паспортом" Евросоюза, дающим право украинцам:

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  • Жить и работать во Франции.
  • Оформить медицинскую страховку (СSS).
  • Получить карту для материальной помощи ADA (выдает отдел OFII).

Для получения статуса временной защиты, необходимо обратиться в префектуру, взяв с собой необходимые документы для регистрации.

Список документов:

  • Загранпаспорт.
  • 4 фото (в префектурах есть фотобудки).
  • Документы ребенка (если вы временно переехали с ребёнком).
  • Подтверждение проживания во Франции (attestation d'hébérgement signée).

Это заявление подписывает принимающая сторона. Если у вас нет "приемной стороны", то государство должно предложить вам варианты проживания. По крайней мере, в реальных историях реальных людей я слышала об очень приличных условиях: апартаменты с кухней, например, или даже гостиничные номера, – отмечает Алла Прокопенко.

Финансовая выплата временно переселенным

Украинцам, приехавшим в Париж и получившим статус временной защиты, выплачивают ежедневно на одного взрослого 6.80 евро, а на ребенка 3.40 евро.

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Дополнительно есть семейная выплата 7.40 евро на семью. Ежемесячно Алла Прокопенко с сыном получают 528 евро.

Минусы проживания в Париже

Если вы приехали в Париж и не знаете французского, готовьтесь к сложностям. Не все французы говорят по-английски. Большинство знают исключительно родной язык.

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При всей искренности, готовности помочь, они иногда не могут этого сделать в полной мере: мешает языковой барьер, – отмечает Алла Прокопенко.

Поиск работы – еще одна задача со звездочкой. Найти высокооплачиваемую вакансию без знания французского почти невозможно. Алла Прокопенко знает идеально французский – сложностей у украинки не возникло.

Кстати, по приезду во Францию, забудьте о бюджетном интернете дома.

Интернет доступен почасово (средняя цена – 3 евро в час). Владелец жилья должен купить оборудование и гарантировать внесение помесячной абонплаты в течение года. Плата составляет в среднем 25 евро в месяц. Поэтому обязательно интересуйтесь, будет ли ваше жилье оборудовано интернетом. Это дополнительная статья расходов и хлопот, – отмечает Алла Прокопенко.

Проезд для украинцев

Один проезд (билет t+) в метро стоит 1,90 евро. Если хотите сэкономить – покупайте сразу десять билетов (carnet de 10). Проезд в автобусе дороже, чем в метро. Популярна покупка проездной карты Pass Navigo среди французов и туристов.

Pass Navigo, проездная карта, позволяющая передвигаться на автобусе, метро и RER, стоит 75 евро в месяц. Приобрести ее можно, подав заявку на получение карты Navigo в торговом агентстве RATP на некоторых станциях метро, а также в кассах продаж, – отмечает Алла Прокопенко.

Приезжие могут получить скидку на проезд от 50 до 100%. Детальнее по ссылке.

Подробнее об эмиграции Аллы Прокопенко в Париж читайте на Vogue.ua.

Узнайте также почему Италия – не лучший вариант для переезда украинцев.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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