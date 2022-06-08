Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?

Что ждет украинцев

Зеленская о муже

Выпускной 2022

Новая пандемия?

Суперфуд по-украински

I love Kyiv
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Екатерина Кухар рассказала, как "обойти" сложности во Франции после переезда

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Практические советы помогут адаптироваться в стране, а еще вы узнаете, с чем возникнут проблемы
Екатерина Кухар поведала, как адаптироваться во Франции
Екатерина Кухар поведала, как адаптироваться во Франции / Фото: Коллаж: Сегодня

Эмиграция украинцев продолжается. Франция – одна из стран, куда временно переехали земляки. Прима-балерина Екатерина Кухар в Instagram рассказала об алгоритме действий для адаптации в новой местности. Рекомендациями с ней поделились знакомые, эмигрировавшие из Украины во Францию и получившие статус временной защиты.

Получение статуса временной защиты

Французы рады помочь украинцам, но языковой барьер мешает. Местные говорят на французском, а английский знают единицы. Учтите советы Екатерины Кухар для получения статуса временной защиты, чтобы не возникло проблем.

Реклама

Следует обратиться в ближайшую префектуру по месту жительства и подать документы на регистрацию. Вначале были огромные очереди, сейчас можно оформиться за 1 день. Удобно оборудована организация очередей, помогающая не запутаться, – отметила Екатерина Кухар.

Не забудьте взять с собой:

  • Загранпаспорт (для проверки вашего пребывания в Украине на момент начала войны).
  • 4 фото (в префектурах есть фотобудки, где можно сделать фото).
  • Документы ребенка (загранпаспорт или ID карта).
  • Подтверждение проживания во Франции (attestation d'hébérgement signée). Это заявление подписывает принимающая сторона.

Если у вас нет "принимающей стороны", то государство должно предложить вам варианты проживания. По крайней мере, в реальных историях реальных людей говорят о приличных условиях: апартаменты с кухней (иногда случается без) или формата гостиничных номеров, – отметила Екатерина Кухар.

Поиск жилья

Екатерина Кухар рекомендует искать бесплатное убежище в группе "Украинцы во Франции. Идеи без границ", если друзья или знакомые в стране отсутствуют.

Конечно, если у вас нет знакомых или родственников, где вы могли бы остановиться на первое время, вам помогут чаты. Самая эффективная группа в фейсбуке — "Украинцы во Франции. Идеи без границ". Пишите на главную запрос и в течение часа вам прилетит в комментариях ответ по ночлегу, центрам оформления документов и т.д., – отметила Екатерина Кухар.

Важно знать

Срок действия статуса временной защиты 6 месяцев. Есть возможность продлить период пребывания, если планируете остаться в Париже или другом городе подольше.

Реклама

Статус временной защиты, предоставляемый на 6 месяцев с правом продления, называется Recepisse. Этот статус – своеобразный "внутренний паспорт" для Евросоюза, дающий вам право: жить и работать во Франции, оформить медицинскую страховку (CSS), оформить карту для материальной помощи ADA (выдает отдел OFII), – отметила Екатерина Кухар.

Переселенцы получают финансовую помощь: взрослые – 6,80 евро ежедневно, дети – 3,40 евро. Дополнительно доплачивают 7,40 евро на семью.

Итого на взрослого + одного ребенка выходит 17,60 евро в день. В месяц это 528 евро, – отметила Екатерина Кухар.

Узнайте также, почему Италия – не лучший вариант для переезда украинцев.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять