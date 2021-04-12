О чем нашумевший фильм "Земля кочевников" и почему ему предсказывают "Оскар"?

Список наград роуд-муви "Земля кочевников" пополнился еще несколькими. Минувшей ночью фильм завоевал сразу четыре приза Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA): "Лучший фильм года", его создательница Хлоя Чжао получила приз за лучшую режиссуру, актриса Фрэнсис Макдормэнд – за лучшую женскую роль, а Джошуа Джеймс Ричардс – за лучшую операторскую работу.

BAFTA – одна из самых престижных наград мира, которая является, своего рода, репетицией "Оскара". Кстати, до этого фильм получил две главные награды премии "Золотой глобус-2021", а на "Оскаре" будет бороться за победу сразу в шести номинациях.

В фильме, наполовину снятом как документальное кино, оскароносная актриса Фрэнсис Макдорманд ("Королевство полной луны", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури") играет роль женщины, которая продает все свое имущество взамен на фургон и отправляется путешествовать по американскому Западу.

Так что теперь, когда "Оскар" состоится уже 25 апреля, самое время узнать, почему "Земле кочевников" предсказывают главную кинонаграду мира.

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников" / Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Сенсационная победа женщины-режиссера

На "Золотом глобусе" Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссером в истории, которая получила приз за лучшую режиссуру. До нее в этой категории побеждала лишь Барбра Стрейзанд в 1984 году. Вообще в этом году впервые в истории премии на звание лучшего режиссера претендовали сразу три женщины. Но в историю Хлоя Чжао войдет как первая женщина-режиссер, которая получила награду сразу и за лучшую режиссуру, и за лучший драматический фильм.

Получит ли "Земля кочевников" "Оскар"?

"Земля кочевников" приковала внимание зрителей еще с момента победы на Венецианском кинофестивале.

Кроме того, что "Золотой глобус" в мире киноиндустрии считается второй по престижности наградой после "Оскара", эта премия еще и в каком-то роде предсказывает оскаровских фаворитов. Точно так же, как и британская BAFTA.

Для примера приведем фильм "Зеленая книга", который получил "Оскар" в 2019 году. До этого фильм получил сразу три "Золотых глобуса". Но в случае с фильмом "Земля кочевников" с уверенностью можем сказать, что он был в фаворитах Американской киноакадемии еще до "Глобуса".

Немаловажно, что фильм уже получил награды на двух важных кинофестивалях – в Венеции и Торонто.

И главное – "Земля кочевников" фактически "бьет в нерв" современного общества, которое тоже проходит этап переосмысления понятия дома, своей принадлежности к социуму.

На "Оскаре" в этом году "Земля кочевников" представлена в шести номинациях, включая "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру", "Лучшую женскую роль", "Лучший адаптированный сценарий", так что какую-то из наград (или несколько) фильм определенно получит.

Фрэнсис Макдорманд и режиссер Хлоя Чжао / Фото: facebook.com/NomadlandFilm

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Роуд-муви о настоящей жизни кочевников

В центре сюжета роуд-муви – женщина, что уже не очень-то свойственно жанру, героями которого, как правило, являются мужчины. Итак, в городе Эмпайр (в переводе с англ. – "империя"), где живет главная героиня, вдова по имени Ферн, закрывается крупное предприятие. Оно обеспечивало всех жителей работой, так что теперь город фактически перестает существовать. Ферн продает свое имущество, грузит остатки своего имущества в фургончик по прозвищу "Авангард" и отправляется в неизвестность.

Во время путешествия по Западу США Ферн знакомится с другими вынужденными переселенцами, которые постоянно меняют работу. Они себя называют "кочевники" и образуют свое объединенное сообщество, несмотря на финансовую нестабильность и непредсказуемую жизнь.

Ферн нужно смириться со своей новой жизнью кочевницы и с тем, что теперь она, по ее словам, "не бездомная, а просто не имеет дома" (not homeless, just houseless).

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников" / Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Насколько правдив фильм?

Во многом фильм отсылает к реальным людям, которые пытались достичь "американской мечты" во время рецессии 2011 года. Он показывает настоящие последствия экономического кризиса, но в то же время режиссер не осуждает правительство или политику. Герои просто рассказывают свои истории, порой очень личные или даже мрачные. Шаг за шагом фильм исследует Америку и ее жителей – мечты и представления обычных свободных людей. Они вынуждены кочевать, но в то же время находят в этом свой смысл и философию.

В основу сценария легла книга-исследование Джессики Брудер "Земля кочевников: Выжить в Америке ХХІ века". Сама Фрэнсис Макдорманд и предложила сделать из книги фильм.

"Земля кочевников" / Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Что же в конце?

Возможно, финал не станет столь удовлетворительным для зрителей, как хотелось бы. Чтобы не спойлерить, предположим, что Ферн могла бы найти новый дом и встретить новую любовь. Но в одной из сцен Боб Уэллс (писатель и настоящий кочевник, играет самого себя), который стал товарищем Ферн, говорит ей, что как такового завершения пути нет, прощаться нет смысла и они вскоре увидятся в дороге. По сути, в этой сцене и раскрывается одна из идей фильма.

В качестве вывода скажем, что этот фильм точно вызовет у вас искренние эмоции, сопереживание и неподдельный интерес к судьбе героини. "Земля кочевников" точно должна быть в списке must-see в этом году и получить как минимум одну статуэтку "Оскар".

"Земля кочевников" выходит в украинский прокат уже в этом месяце наряду с другими кинопремьерами весны.

Смотрите оригинальный трейлер фильма "Земля кочевников":

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