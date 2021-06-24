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Завтрак из микроволновки – омлет с фетой, овсянка с бананом и шоколадный кекс

25 июня, 07:01

Ирина Маслова

Кроме феты, в средиземноморском омлете есть болгарский перец и шпинат, к овсянке можно добавить банан вместо сахара и потом украсить ягодами, а шоколадный кекс можно взять с собой на работу

Овсяная каша, приготовленная в мультиварке / Фото: freepik.com

Отлично все-таки, что микроволновка существует. Это очень экономит время. Конечно, можно что-то запечь в духовке, например, лодочки с творогом, а можно спокойно собираться на работу, пока микроволновая печь занимается делом. Например, овсянкой, средиземноморским омлетом и шоколадным кексом. В нашем календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его незабываемо.

Омлет в микроволновке по-средиземноморски

Омлет в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
  2. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
  3. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут.
  5. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

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Овсяная каша в микроволновой печи

Овсянка в микроволновке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Банан почистите и нарежьте на кусочки.
  2. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
  3. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
  4. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение двух-трех минут.
  5. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

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Шоколадный кекс

Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
  2. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение одной минуты.
  3. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
  4. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.

Если любите киши, то приготовьте его с тунцом и шпинатом по рецепту Григория Германа.

Как приготовить ароматные сырные блины – читайте здесь.

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