Запрет на алкоголь – 5 фактов, почему сейчас не стоит пить спиртное никому

Во время боевых действий не стоит пить алкоголь, вы рискуете потерять бдительность и подвергаете жизнь опасности / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Запрет на продажу алкогольных напитков на период войны с Россией многих возмутил, но этому есть весомая причина. Почему не стоит пить спиртные напитки во время военного положения – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Основная из них — влияние алкоголя на то, как мы мыслим и как мы реагируем на опасность. Принятие алкоголя меняет работу (замедляет) нашей нервной системы, мы тогда хуже контролируем свои поступки, чувства и мысли.

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Чем опасен алкоголь во время войны?

Алкоголь истощает вещества в нашем мозге, благодаря которым в организме естественным путем снижается тревожность. В итоге вместо желаемого успокоения (которое будет краткосрочным) мы получим еще больший стресс, тревогу или обострение депрессии.

Приняв алкоголь сейчас, вместо желаемого успокоения мы получим еще больший стресс, тревогу или обострение депрессии / Фото: Depositphotos

Если "лечиться" алкоголем, то нам будет требоваться все большей и большей дозы спиртного с каждым разом, чтобы "прибить" все сильнее растущее чувство тревоги. Под воздействием алкоголя, да еще в состоянии стресса, человек ведет себя более агрессивно и даже способен на насилие.

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Когда человек опьянен алкоголем, он себя плохо контролирует, поэтому вероятность упасть, получить травму, не заметить опасность, не успеть спрятаться в убежище – гораздо выше. Помните также, что алкоголь несовместим со множеством препаратов, которые многие из нас сейчас стали принимать для снятия тревоги, улучшения сна и т.д.

Чем заменить алкоголь, чтобы расслабиться?

Алкоголь совместно с лекарствами, алкогольная интоксикация и отравление некачественным спиртным – повод попасть в больницу, которые сейчас и так перегружены. Даже если у вас остались запасы алкоголя до введения в действие запрета на его продажу, откажитесь от употребления спиртного.

Замените распитие алкоголя медитацией, дыхательными и антистресс-упражнениями или хорошим и качественным сном / Фото: Pexels

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Замените распитие алкоголя медитацией, дыхательными и антистресс-упражнениями или хорошим и качественным сном (если не спите – обратитесь к врачам онлайн, они подскажут, какие препараты можно использовать). Это будет более эффективным и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация. Во время военных действий очень важно оставаться трезвым и здорово мыслить — это может спасти вам жизнь!

Также важно уметь успокаивать друг друга, читайте: "Как успокоить другого человека во время войны – 5 шагов помощи".

И оказывать поддержку детям, узнайте "Как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны – 8 эффективных советов".