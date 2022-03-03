Запрет на алкоголь – 5 фактов, почему сейчас не стоит пить спиртное никому

Во время боевых действий не стоит пить алкоголь, вы рискуете потерять бдительность и подвергаете жизнь опасности / Фото: freepik.com, istockphoto.com
Запрет на продажу алкогольных напитков на период войны с Россией многих возмутил, но этому есть весомая причина. Почему не стоит пить спиртные напитки во время военного положения – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.
Основная из них — влияние алкоголя на то, как мы мыслим и как мы реагируем на опасность. Принятие алкоголя меняет работу (замедляет) нашей нервной системы, мы тогда хуже контролируем свои поступки, чувства и мысли.
Чем опасен алкоголь во время войны?
Алкоголь истощает вещества в нашем мозге, благодаря которым в организме естественным путем снижается тревожность. В итоге вместо желаемого успокоения (которое будет краткосрочным) мы получим еще больший стресс, тревогу или обострение депрессии.
Если "лечиться" алкоголем, то нам будет требоваться все большей и большей дозы спиртного с каждым разом, чтобы "прибить" все сильнее растущее чувство тревоги. Под воздействием алкоголя, да еще в состоянии стресса, человек ведет себя более агрессивно и даже способен на насилие.
Когда человек опьянен алкоголем, он себя плохо контролирует, поэтому вероятность упасть, получить травму, не заметить опасность, не успеть спрятаться в убежище – гораздо выше. Помните также, что алкоголь несовместим со множеством препаратов, которые многие из нас сейчас стали принимать для снятия тревоги, улучшения сна и т.д.
Чем заменить алкоголь, чтобы расслабиться?
Алкоголь совместно с лекарствами, алкогольная интоксикация и отравление некачественным спиртным – повод попасть в больницу, которые сейчас и так перегружены. Даже если у вас остались запасы алкоголя до введения в действие запрета на его продажу, откажитесь от употребления спиртного.
Замените распитие алкоголя медитацией, дыхательными и антистресс-упражнениями или хорошим и качественным сном (если не спите – обратитесь к врачам онлайн, они подскажут, какие препараты можно использовать). Это будет более эффективным и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация. Во время военных действий очень важно оставаться трезвым и здорово мыслить — это может спасти вам жизнь!
Также важно уметь успокаивать друг друга, читайте: "Как успокоить другого человека во время войны – 5 шагов помощи".
И оказывать поддержку детям, узнайте "Как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны – 8 эффективных советов".