Зачем нужны объятия и как правильно обниматься – советы психолога

Объятия способны изменить нашу жизнь в лучшую сторону / Фото: Коллаж: Сегодня
21 января отмечается Международный день объятий. Мы невольно задаемся вопросом, сколько же раз в день нужно обниматься? Нехватка такого простого, на первый взгляд занятия, сильно сказывается на нашем ментальном здоровье. В разных странах мира проводятся акции типа Free Hugs, участие в которых с удовольствием принимают десятки тысяч людей. А вы бы согласились поучаствовать?
Мы попросили психолога Марину Журбенко подробнее рассказать, что значат объятия в жизни человека.
Есть такое понятие в психологии ─ эмоциональные поглаживания, то есть, подтверждение для человека, что с ним, а также с человеком, который рядом, и с миром всё хорошо. Если меня обнимают, если я чувствую прикосновение к себе, которое передаёт мне позитивную эмоцию, значит – я окей. Это базовая психологическая потребность.
Каждый из нас приходя в этот мир, нуждается в поглаживаниях, прикосновениях и объятиях, поскольку в условиях сенсорной депривации – ребенок получает серьезную психологическую травму и даже может погибнуть. Это можно проследить на примере детей, которые выросли в детдомах. Из-за дефицита тактильных ощущений у них развиваются механизмы самозащиты, и они могут самостоятельно начать себя укачивать, когда, например, испытывают страх. Говоря языком транзактного анализа, объятия можно отнести к акту признания личности и считать одним из самых мощных терапевтических инструментов.
Зачем нужны объятия человеку
Это универсальный способ выразить на любом языке заботу, любовь и поддержку близкому человеку. Объятия, которые длятся от 20 секунд и дольше, обладают терапевтическим эффектом, который положительно сказывается на нашем организме и помогает противостоять болезням. Объятия не только уменьшают синтез гормона стресса кортизола, но также увеличивают секрецию серотонина, который связан с улучшением настроения и ощущением счастья. Все это приводит к успокоению нервной системы, а также улучшает эмоциональный фон.
Объятия оказывают успокаивающее действие не только на сердце, но и на нервную систему. Обнимая друг друга, мы расслабляем нервы и снимаем накопившиеся напряжение и стресс. Во время объятий мы чувствуем себя в безопасности. Страхи беспокоят нас куда меньше, как и мнение окружающих. Такая реакция заложена в нас на уровне инстинктов, и даже когда мы не осознаем этого, она помогает нам в различных жизненных ситуациях.
И здесь мне бы хотелось сделать акцент на том, что правильно и уместно обниматься – то еще искусство. "Почему?" – спросите вы меня. А я в ответ скажу: чтобы объятия действительно имели эффективность – нужно соблюдать некоторые правила.
Итак, прежде чем начать человека обнимать:
- Спросите, можно ли это делать. ("Я могу тебя обнять?").
- Не нападайте сразу крепкими объятиями и прижатиями. Это может сбить с толку и создать лишний дискомфорт. Ориентируйтесь на движения того, кого вы обнимаете. Учтите, есть люди, которым чужие прикосновения могут быть неприятны.
- Дышите глубоко и спокойно, лучше в такт с ним. Это поможет создать дополнительную сонастройку с человеком и выровняет его из диссонанса. При этом, параллельно, вы можете поглаживать его рукой по спине.
- Сигналом того, что уже можно отпустить будет его расслабление мышц.
- Важно благодарить за этот доверительный акт взаимодействия!
Говорят, что человеку в день нужно минимум 8 объятий. Возможно, это сможет утолить минимально потребность в тактильных ощущениях. Но так же, я считаю, что лучше придерживаться правила "чем больше, тем лучше". Ведь польза от объятий исследована и доказана. Обнимайтесь чаще и с любовью!
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