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Сколько раз в день нужно обниматься, чтобы чувствовать себя хорошо

Сегодня, 10:38

Люди, которых в детстве мало обнимали, вырастают склонными к депрессиям

Международный день объятий отмечают сегодня в мире. Сейчас карантин, поэтому прижиматься друг к другу стоит по всем санитарным нормам – говорят врачи. Как влияют объятия на людей и сколько раз в день нужно прижиматься друг к другу – далее в материале.

Сюжет Татьяны Лазарчук
Видео: Сегодня

Во время объятий вырабатываются эндорфины, которые обладают обезболивающим действием, повышают настроение. А еще улучшают память и настраивают нас на позитивный лад.

Согласно данным исследований, люди, которых в детстве мало обнимали, вырастают склонными к депрессиям, у них снижена мотивация и им труднее достичь поставленных целей.

Врачи советуют обниматься минимум 4 раза в день, а в стрессовых ситуациях – еще больше.

Ранее мы сообщали, что во всем мире 21 января отмечают Международный день объятий.

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праздники польза объятия
Источник: Сегодня
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