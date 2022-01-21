Навіщо потрібні обійми і як правильно обійматися – поради психолога

Обійми здатні змінити наше життя на краще / Фото: Колаж: Сьогодні

21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. Ми мимоволі задаємось питанням, скільки ж разів на день потрібно обійматись? Нестача такого простого, на перший погляд, заняття, дуже позначається на нашому ментальному здоров'ї. У різних країнах світу проводяться акції на зразок Free Hugs, участь у яких із задоволенням беруть десятки тисяч людей. А ви погодилися б взяти участь?

Ми попросили психолога Марину Журбенко докладніше розповісти, що означають обійми у нашому житті.

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Є таке поняття у психології ─ емоційні погладжування, тобто, підтвердження для людини, що з нею, а також з людиною, яка поруч, і зі світом все добре. Якщо мене обіймають, якщо я відчуваю дотик, який передає мені позитивну емоцію, значить – я окей. Це базова психологічна потреба.

Кожен з нас приходячи у цей світ, потребує у погладжуваннях, дотиках та обіймах, оскільки за умов сенсорної депривації – дитина отримує серйозну психологічну травму і може загинути. Це можна простежити на прикладі дітей, які виросли у дитбудинках. Через дефіцит тактильних відчуттів у них розвиваються механізми самозахисту, і вони можуть самостійно почати себе заколисувати, коли, наприклад, відчувають страх. Говорячи мовою транзактного аналізу, обійми можна віднести до акту визнання особи і вважати одним із найпотужніших терапевтичних інструментів.

Навіщо потрібні обійми людині

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Це універсальний спосіб висловити будь-якою мовою турботу, любов і підтримку близькій людині. Обійми, які тривають від 20 секунд і довше, мають терапевтичний ефект, який позитивно позначається на нашому організмі і допомагає протистояти хворобам. Обійми не тільки зменшують синтез гормону стресу кортизолу, але також збільшують секрецію серотоніну, який пов'язаний з покращенням настрою та відчуттям щастя. Все це призводить до заспокоєння нервової системи, а також покращує емоційне тло.

Обійми надають заспокійливу дію не тільки на серце, а й на нервову систему. Обіймаючи один одного, ми розслабляємо нерви і знімаємо напругу, що накопичилися, і стрес. Під час обіймів ми відчуваємо себе у безпеці. Страхи турбують нас набагато менше, як і думка оточуючих. Така реакція закладена у нас лише на рівні інстинктів, і навіть коли ми цього не усвідомлюємо, вона допомагає нам у різних життєвих ситуаціях.

І тут мені хотілося б зробити акцент на тому, що правильно і доречно обійматися – ще мистецтво. "Чому?" – Запитаєте ви мене. У відповідь скажу: щоб обійми справді мали ефективність – потрібно дотримуватися деяких правил.

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Обійми можуть не завжди бути доречними / Фото: me.me

Отже, перш ніж почати людину обіймати:

Запитайте, чи це можна робити. ("Я можу тебе обійняти?"). Не нападайте відразу міцними обіймами та притисканнями. Це може збити з пантелику і створити зайвий дискомфорт. Орієнтуйтесь на рухи того, кого ви обіймаєте. Врахуйте, є люди, яким чужі дотики можуть бути неприємними. Дихайте глибоко і спокійно, краще в такт із ним. Це допоможе створити додаткову сонастройку з людиною і вирівняє її з дисонансу. При цьому паралельно ви можете погладжувати його рукою по спині. Сигналом того, що вже можна відпустити, буде його розслаблення м'язів. Важливо дякувати за цей довірчий акт взаємодії!

На жаль, у період пандемії суттєво знизилися фізичні контакти людини з людиною, і це дуже вплинуло на психоемоційний стан більшості людей. Вміння бути в контакті з собою та іншою людиною – вкрай важливі аспекти для відчуття внутрішнього спокою та гармонії. Тому, потрібно відновлювати та створювати можливості нових контактів.

Кажуть що людині на день потрібно мінімум 8 обіймів. Можливо, це зможе вгамувати мінімально потребу в тактильних відчуттях. Але так само, я вважаю, що краще дотримуватись правил "чим більше, тим краще". Адже користь від обіймів досліджена та доведена. Обіймайтеся частіше та з любов'ю!

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