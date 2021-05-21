Зачем нам калий: в каких продуктах искать и как правильно употреблять

Калий в продуктах – один из важнейших элементов, данный природой. Но, например при проблемах с почками важно избегать некоторых овощей и фруктов, богатых калием

Калием богаты зелень, бананы, лосось, помидоры, тыква / Фото: Сегодня

Калий – важнейший для организма человека электролит, при недостатке которого страдают сердце, мышцы, тормозится нервные импульсы. Сколько калия нужно человеку в день, какие продукты лучше всего подходят для насыщения организма этим микроэлементом и для кого избыток калия опасен – выяснили ученые, опубликовав данные в журнале Nutrients.

Чем же важен калий для организма человека?

Множество функций организма невозможно без калия: этот микроэлемент отвечает за передачу нервных импульсов, контролирует сокращение мышц, в том числе и сердечных, поэтому при его недостатке страдают сердце и сосуды. А еще калий регулирует обмен жидкости в организме, помогает выравнивать кислотно-щелочной баланс.

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Ученые отмечают, что калий также оказывает антигипертензивное действие, то есть снижает повышенное кровяное давление, особенно у тех, кто заработал гипертонию из-за чрезмерной любви к соли и соленым продуктам. Кстати, повальное увлечение заменителями соли может привести к избытку калия (гиперкалемии), что особенно небезопасно для людей с заболеваниям почек. Поскольку основной путь выведения калия из организма – через почки.

Сколько же калия нужно употреблять здоровому человеку?

Мы теряем калий из организма вместе с потом, мочой, калом, поэтому его потери неизбежны. Но здоровому организму дополнительный прием калия не нужен, достаточно употреблять богатые этим микроэлементом продукты.

Как отмечают ученые, минимальная суточная потребность калия для взрослых (с учетом естественных потерь этого элемента) – 1600 мг (40 мЭкв).

В то же время медики отмечают, что ВОЗ рекомендует для профилактик гипертонии ежедневно употреблять не менее 3510 мг (90 мЭкв) калия в сутки. Если вы используете заменители соли (а в них добавлен калий) или имеете проблемы с почками, то точное необходимое количество калия лучше обсудить с врачом. Специалист подскажет, каких продуктов стоит избегать именно вам. Медики же отмечают, что снизить концентрацию калия в продуктах помогает их замачивание и термическая обработка.

Хорошо, а какие продукты богаты калием и сколько их съедать?

Много калия содержится в зелени, сейчас самый сезон, чтобы насытить организм этим микроэлементом. А еще среди рекордсменов по содержания калия – бананы. Также богат калием картофель: те, кто избегают его из-за боязни поправиться, могут есть картофель в запеченном виде. Всего одна средняя картофелина в день на обед (в ней около 900 мг калия), как гарнир – и вы получите чуть больше половины суточной нормы этого микроэлемента.

Также калий можно найти в кураге, апельсинах и авокадо / Фото: Сегодня

Еще богаты калием помидоры, особенно вяленные, курага, чернослив, фасоль, лосось, авокадо, апельсины, тыква. Если не пытаться съесть эти продукты все сразу и каждый день, то и переизбытка калия опасаться не стоит. Регулярно добавляйте зелень в салаты, не забывайте хотя бы пару раз в неделю съесть горсть сухофруктов, в общем, питайтесь в размеренном режиме и ваш организм получит достаточно калия.

Напомним, что ранее мы писали, как выбрать богатую калием курагу.

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