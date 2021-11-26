За одну пиццу – 9999 гривен! Мы нашли самую дорогую пиццерию в Киеве, среди клиентов которой Монатик

Мы нашли самую дорогую пиццерию в Киеве, среди клиентов которой Монатик / Фото: Инфографика Life Сегодня
Рубрика "Самое дорогое" – это неожиданность в каждой статье. Цены достигают максимума, а средняя зарплата в Украине все еще позволяет приобрести разве что тур в Египет. Недавно я удивляла ужином в НСК "Олимпийский" за 200 тыс. гривен. Сегодня – самой дорогой пиццей Golden Chicago в Киеве за 9 999 гривен.
Вероятно, одним глазом вы посмотрели на календарь, чтобы проверить, не "1 апреля" ли сегодня. А еще сомневаетесь, потому что думаете, что одна 9-ка в цене лишняя. Но нет – это реальность!
В чем прикол пиццы, кто ее придумал и при чем здесь дорогие рестораны – расскажу дальше.
Где искать пиццу за 9999 гривен?
Самую дорогую пиццу в Киеве нашла в пиццерии Chicago Pizza, которая в столице открылась летом 2021 года. Она работает в формате доставки. После ознакомления с меню, просто "пиццерией" ее назвать сложно.
Ведь там пекут традиционную пиццу-пирог, которая родом из Чикаго, а не классическую итальянскую. Это пиццерия с харизмой, заметно, что шеф-повара искали вдохновение по референсам блюд в изысканных ресторанах, когда формировали меню.
Такой набор соусов и ингредиентов в пиццах я встречала в заведениях для гурманов. Вы же помните мою трапезу на высоте 50 метров, которую оценил Forbes, где я тестировала ягненка из Новой Зеландии в сливочном соусе?
К слову, один из владельцев пиццерии – известный кибер-спортсмен Даниил Тесленко (Zeus). После посещения города Чикаго он понял, что пицца-пирог – это must have, которого не хватало в Украине.
Словом, теперь у людей происходит гастрономический оргазм только от одного фото пиццы-пирога. И не без удивления, потому что форма пиццы – новинка. Но не у всех оправдываются ожидания (об этом дальше).
Наличие самой дорогой пиццы в Киеве за 9999 гривен вообще шокирует. Если бы ее приобрел украинец со среднестатистической зарплатой, то в его кармане осталось бы всего 4240 гривен. Да – остаток денег для проживания в неделю.
Подписчики пиццерии в Instagram не скрывают своих эмоций.
В чем особенность Golden Chicago за 9999 гривен?
Не часто добавляешь одну позицию из меню пиццерии в корзину и видишь цену с четырехзначным числом. Согласны? Но когда получаешь заказ с доставкой на дом, понимаешь, что впереди особая гастро-история.
История, которая стоит, как уик-энд на двоих в Париже. После увиденной золотой коробки, в которой доставили пиццу, ты в предвкушении чего-то необычного.
Это новый опыт, который еще не успели "распробовать" полмира (как Эйфелеву башню). Ведь предложение только для любителей эксклюзива. Не только же "Маргариту" есть!
Для максимального эффекта "вау", курьер дает черную осетровую икру к пицце. И в мгновение просто "пицца" становится блюдом с собственными правилами. Ведь без нее есть пиццу запрещено. Конечно, если хотите почувствовать вкус на все 9999 гривен. Да, дорогая жизнь – она такая.
Заплатив 9999 гривен вы получаете 8 кусков пиццы. Первое, что привлекает внимание после открытия коробки – 4 хвоста лобстера, которые специально доставили из Карибов для особенных клиентов. Один из которых – это вы. А еще приготовили по-бретонски.
В пицце также есть 0,5 кг моцареллы из Италии и соус на основе камамбера от шефа. Думаете это все? Нет! На последнем слое "пирога" 350 г говядины тендерлойн. Ее доставили из Америки. Такой медальон имеет сливочный вкус и нежную текстуру, потому что животных выращивают на специальных фермах.
В некоторых ресторанах мира его подают в золотой пищевой пленке, а в Украине – в пицце весом 1,6 кг. Как тебе такое, Илон Маск?
Кстати говоря, я стала третьей клиенткой, заказавшей самую дорогую пиццу, потому что ее внесли в меню всего месяц назад. Но удастся ли хотя бы 12 таких продать в год – другой вопрос. Ведь цена кусается.
Совладелец Даниил Тесленко не отрицает, что Golden Chicago не будет самой популярной.
Сначала мы шутили, что было бы классно печь самую дорогую пиццу в Киеве. Шутка довела до того, что мы произвели фурор в отечественной фуд-индустрии. Ведь сделали чуть ли не единственную пиццу для гурманов в Украине за сумасшедшие деньги. Но к сожалению, она никогда не станет самой популярной среди других в меню, – говорит совладелец Данило Тесленко.
Признался также, что один из профитов дорогой пиццы – хайп. Ибо в Сети лейбл "самая дорогая пицца" привлекает внимание.
Словом, у скандального "Велюра" Николая Тищенко появился конкурент. В ресторане политика тоже любят шокировать ценниками. Но даже там самая дорогая пицца стоит каких-то 2445 гривен. За эту сумму даже двух кусков Golden Chicago не купишь!
Окей, а какие на вкус 9 999 гривен?
Сначала нам рассказали 2 правила для дегустации, чтобы ощутить дорогой вкус на 100%. Первое – не резать кусок ножом, чтобы увидеть тягучесть сыра. На сайте сообщается, что он тянется "до Луны и обратно".
Наш сыр потянулся, но не "до Луны и обратно" . Вот и первый минус самой дорогой пиццы. Нас предупредили, что эффекта такого не стоит ожидать, потому что начинки здесь больше сыра.
Сырный максимум тягучести наших пицц – 1 метр 50 сантиментов. Дорогие пиццы с лобстерами, креветками и камчатскими крабами не справляются с такой миссией. А более дешевые пиццы "4 сыра" и "Пеперони" наоборот, – добавил совладелец Даниил Тесленко (Zeus).
Второе правило – не есть пиццу без икры, а если ее накладывать, то поверх лобстера. Говорят, так вкуснее.
Наложили на лобстер черную осетровую икру, которая стоит 2 тыс. гривен и начали тестировать.
Первые впечатления: чувствуется много моцареллы, которая в сочетании с нежным молочным соусом и свежим лобстером дарит новый гастроопыт. Распробовать весь спектр ингредиентов сразу – нереально, потому что кусок большой а начинки – много. В первые секунды чувствуется выраженный вкус лобстера и сыра, далее – вспоминаешь, что там и тендерлойн есть.
Попробовав одновременно говядину, лобстера и икру вы тестируете необычный микс ингредиентов. Его оценят не все. Он специфичен, выбран шеф-поваром исключительно для гурманов. Слышали когда-нибудь о тренде Surf and turf в гастрономии? Неудивительно, если нет. В Украине он не популярен, особенно в пиццериях.
Surf and turf – это сочетание в основном блюде красного мяса и морепродуктов. Обычно это говядина и лобстер. В премиальных ресторанах США, Австралии и Канады аристократы обожают такой микс на ужин. О тренде следует знать перед поеданием пиццы, ведь это ее особенность.
Нам признались, что не всем нравится самая дорогая пицца, большинство гостей привыкли к классическим сочетаниям. Например, "4 сыра".
Деликатес деликатесами, но мы удивились количеству сыра в кусках. Взгляните на него в разрезе, в некоторых заведениях в таком количестве разве что тесто в пицце!
Вкус и структура теста не напоминают классическую итальянскую пиццу. Оно сладкое, но в меру и напоминает булку бриош и кулич.
Пицца сытная, а ее ингредиенты мотивируют называть ее изысканным блюдом. Мне хватило одного куска, чтобы наесться. Одной всю пиццу съесть нереально – она рассчитана на 3-4 человек.
Кстати, с выбором напитка тоже нужно заморочиться. Большинство людей любят запивать пиццу "Кока-Колой", но к варианту за 9 999 гривен лучше выбрать вино. В ресторанах блюда Surf and turf дополняют бокалом вина сорта пино нуар.
Если после заказа пиццы у вас остаются деньги на Moet & Chandon или Veuve Clicquot, пожалуйста (смеется). Не беспокойтесь, бюджетное вино также подойдет к пицце, – сказал совладелец Даниил Тесленко.
Реально ли попробовать пиццу для гурманов, но дешевле?
Да! Но не Golden Chicago за 9999 гривен. Из "бюджетных" пицц для любителей необычных сочетаний – "Чикаго чили краб" за 1500 гривен и "Чикаго с тигровой креветкой" за 999 гривен. Но не ждите Surf and turf, в этих пиццах тренда нет.
Более простые рецептуры в меню – тоже на пике популярности. Даже певец Монатик (который является постоянным клиентом пиццерии) еще не успел попробовать Golden Chicago. Кстати, его на день рождения друзья поздравили не тортом, а пиццей-пирогом. Заказали не "4 сыра", а "5 сыров", которую специально готовил шеф. Удивлены?
Еще из списка селеб, которые любят киевские "пироги" – экс-учасница группы "ВИА Гра" Миша Романова и телеведущий Владимир Остапчук .
Стоит ли Golden Chicago своих 9999 гривен?
Да, но вы должны быть гурманом, чтобы оценить ее необычное сочетание ингредиентов. И разбираться в гастрономических трендах. Один из которых – Surf and turf.
Ведь не все готовы к миксу лобстера, тендерлойна и еще и осетровой икры. Как и к форме "пирога".
Нашу пиццу либо любят всем сердцем, либо ненавидят. Золотой середины нет, – сказал Данило Тесленко.
Golden Chicago – это не типичная пицца, а изысканное блюдо. За которое нужно заплатить, как за ужин в одном из ресторанов "Мишлен". В пиццерии не придумали велосипед, но из фастфуда сделали перформанс с трендовой рецептурой, который отважатся попробовать только аристократы.
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