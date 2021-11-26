За одну піцу – 9 999 гривень! Ми знайшли найдорожчу піцерію в Києві, де їсть Монатік

Ми знайшли найдорожчу піцерію в Києві, серед клієнтів якої Монатік / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Рубрика "Найдорожче" – це несподіванка у кожній статті. Ціни якої досягають максимуму, а середня зарплата в Україні все ще дозволяє придбати хіба що тур в Єгипет. Нещодавно я дивувала вечерею в НСК "Олімпійський" за 200 тис. гривень. Сьогодні – найдорожчою піцою Golden Chicago в Києві за 9 999 гривень.

Ймовірно, одним оком ви поглянули на календар, щоб перевірити, чи сьогодні не "1 квітня". А ще сумніваєтеся, бо думаєте, що одна 9-ка у ціні зайва. Але ні – це реальність!

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В чому "прикол" піци, хто її придумав і до чого тут дорогі ресторани – розповім далі.

Де шукати піцу за 9 999 гривень?

Найдорожчу піцу в Києві знайшла в піцерії Chicago Pizza, яка у столиці відкрилася влітку 2021-го. Вона працює у форматі доставки. Після ознайомлення з меню, просто "піцерією" її назвати складно.

Бо там печуть традиційну піцу-пиріг, яка родом з Чикаго, а не класичну італійську. Це піцерія з харизмою, помітно, що шеф-кухарі шукали натхнення за референсами страв у вишуканих ресторанах, коли формували меню.

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Бо такий набір соусів та інгредієнтів у піцах я зустрічала у закладах для гурманів. Ви ж пам’ятаєте мою трапезу на висоті 50 метрів, яку оцінив Forbes, де я тестувала ягня з Нової Зеландії у вершковому соусі?

До слова, один із власників піцерії – відомий кібер-спортсмен Данило Тесленко (Zeus). Після відвідин міста Чикаго він зрозумів, що піца-пиріг – це must have, якого не вистачало в Україні.

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Словом, тепер у людей стається гастрономічний оргазм лише від одного фото піци-пирога. І не без здивування, бо форма піци – новинка. Але не у всіх виправдовуються очікування (про це далі).

Існування найдорожчої піци у Києві за 9 999 гривень взагалі шокує. Якби її придбав українець з середньостатистичною зарплатнею, то в його кишені залишилось би лише 4240 гривень. Так – залишок грошей для проживання на тиждень.

Підписники піцерії в Instagram не приховують своїх емоцій.

Підписники піцерії в Instagram не приховують своїх емоцій / Фото: скріншот

В чому особливість Golden Chicago за 9 999 гривень?

Не часто додаєш одну позицію з меню піцерії до кошику і бачиш ціну з чотиризначним числом. Погоджуєтеся? Але коли отримуєш замовлення з доставкою додому, розумієш, що попереду особлива гастро-історія.

Golden Chicago за 9 999 гривень / Фото: скріншот

Історія, яка коштує, як вікенд на двох у Парижі. Після побаченої золотої коробки, в якій доставили піцу, ти в передчутті чогось незвичного.

Це новий досвід, який ще не встигли "розпробувати" пів світу (як Ейфелеву вежу). Бо пропозиція лише для поціновувачів ексклюзиву. Не лише ж "Маргариту" їсти!

Golden Chicago за 9 999 гривень / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Для максимального ефекту "вау", кур’єр дає чорну осетрову ікру до піци. І в мить просто "піца" стає стравою з власними правилами. Бо без неї їсти піцу заборонено. Звісно, якщо хочете відчути смак на всі 9 999 гривень. Так, дороге життя – воно таке.

Заплативши 9 999 гривень ви отримуєте 8 шматків піци. Перше, що привертає увагу після відкриття коробки – 4 хвости лобстера, які спеціально доставили з Карибів для особливих клієнтів. Один із яких – це ви. А ще приготували по-бретонськи.

Заплативши 9 999 гривень ви отримуєте 8 шматків піци / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

В піці також є 0,5 кг моцарели з Італії та соус на основі камамберу від шефа. Думаєте, це все? Ні! На останньому шарі "пирога" 350 г яловичини тендерлойн. Її доставили з Америки. Такий медальйон має вершковий смак та ніжну текстуру, бо тварин вирощують на спеціальних фермах.

В деяких ресторанах світу його подають в золотій харчовій плівці, а в Україні – у піці вагою 1,6 кг. Як тобі таке, Ілон Маск?

До речі, я стала третьою клієнткою, що замовила найдорожчу піцу, бо її внесли в меню лише місяць назад. Але чи вдасться хоча б 12 таких продати на рік – інше питання.

Бо ціна кусається. Співвласник Данило Тесленко не заперечує, що Golden Chicago не буде популярною.

Спершу ми жартували, що було б класно пекти найдорожчу піцу в Києві. Жарт довів до того, що ми вчинили фурор у вітчизняній фуд-індустрії. Бо зробили чи не єдину піцу для гурманів в Україні за шалені гроші. Але, на жаль, вона ніколи не стане найпопулярнішою серед інших в меню, – каже співвласник Данило Тесленко.

Зізнався також, що один із профітів дорогої піци – хайп. Бо в Мережі лейбл "найдорожча піца" привертає увагу.

Словом, у скандального "Велюру" Миколи Тищенка з’явився конкурент. Бо в ресторані політика теж люблять шокувати цінниками. Але, навіть, там найдорожча піца коштує якихось 2445 гривень. За цю суму навіть двох шматків Golden Chicago не купиш!

Окей, а які на смак 9 999 гривень?

Спочатку нам розповіли 2 правила для дегустації, щоб відчути коштовний смак на 100%. Перше – не різати шматок ножем, щоб побачити тягучість сиру. На сайті повідомляється, що він тягнеться "до Місяця і назад".

Наш сир потягнувся, але не "до Місяця і назад". Ось і перший мінус найдорожчої піци. Але нас попередили, що ефекту такого не варто очікувати, бо начинки тут більше, ніж сиру.

Перше правило – не різати шматок ножем / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Сирний максимум тягучості наших піц – 1 метр 50 сантиментів. Дорогі піци з лобстерами, креветками та камчатськими крабами не справляються з такою місією. А дешевші піци "4 сири" та "Пепероні" навпаки, – додав співвласник Данило Тесленко (Zeus).

Друге правило – не їсти піцу без ікри, а якщо її накладати, то поверх лобстера. Кажуть, так смачніше.

Друге правило – не їсти піцу без ікри / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Наклали на лобстер чорну осетрову ікру, яка коштує 2 тис. гривень і почали тестувати.

Перші враження: відчувається багато сиру, який у поєднанні з ніжним молочним соусом та свіжим лобстером дарує новий гастродосвід.

Розпробувати весь спектр інгредієнтів одразу – нереально, бо шматок великий, а начинки – багато. В перші секунди відчувається виражений смак лобстера та сиру, далі – згадуєш, що там й тендерлойн є.

Розсмакувати весь спектр інгредієнтів одразу – нереально / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Спробувавши одночасно яловичину, лобстера та ікру ви тестуєте незвичний мікс інгредієнтів. Його оцінять не всі. Він специфічний, обраний шеф-кухарем виключно для гурманів.

Чули колись про тренд Surf and turf в гастрономії? Не дивно, якщо ні. В Україні він не популярний, особливо в піцеріях.

Surf and turf – це поєднання в основній страві червоного м’яса та морепродуктів. Зазвичай, це яловичина та лобстер. У преміальних ресторанах США, Австралії та Канади аристократи обожнюють такий мікс на вечерю. Про тренд варто знати перед поїданням піци, бо це її особливість.

Surf and turf – це поєднання в основній страві червоного м’яса та морепродуктів

Нам зізналися, що не всім подобається найдорожча піца, бо більшість гостей звикли до класичних поєднань. Наприклад, "4 сири".

Делікатеси делікатесами, але ми здивувалися кількості сиру в шматках. Погляньте на нього в розрізі, в деяких закладах в такій кількості хіба що тісто в піці!

Ми здивувалися кількості сиру в шматках / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Смак та структура тіста не нагадує класичну італійську піцу. Воно солоденьке, але в міру та нагадує булку бріош і паску.

Піца ситна, а її інгредієнти мотивують називати її вишуканою стравою. Мені вистачило одного шматка, щоб наїстися. Одній всю піцу з’їсти нереально, бо вона розрахована на 3-4 людей.

До речі, з вибором напою теж треба заморочитися. Більшість людей люблять запивати піцу "Кока-Колою", але до варіанту за 9 999 гривень краще обрати вино. В ресторанах страви Surf and turf доповнюють келихом вина сорту піно нуар.

Якщо після замовлення піци у вас залишаються гроші на Moet & Chandon чи Veuve Clicquot, то будь ласка (сміється). Не переймайтеся, бюджетне вино також підійде до піци, – сказав співвласник Данило Тесленко.

Чи реально спробувати піцу для гурманів, але дешевшу?

Так! Але не Golden Chicago за 9 999 гривень. З "бюджетних" піц для любителів незвичних поєднань – "Чикаго чілі краб" за 1500 гривень та "Чикаго з тигровою креветкою" за 999 гривень. Але не очікуйте Surf and turf, у цих піцах тренд відсутній.

З "бюджетних" піц – "Чикаго чілі краб" та "Чикаго з тигровою креветкою" / Фото: скриншот

Простіші рецептури в меню – теж на піку популярності. Навіть співак Монатік (який є постійним клієнтом піцерії) ще не встиг спробувати Golden Chicago. До речі, його на день народження друзі привітали не тортом, а піцою-пирогом. Замовили не "4 сири", а "5 сирів", яку спеціально готував шеф. Здивовані?

Ще зі списку селеб, які люблять київські "пироги" – ексучасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова та телеведучий Володимир Остапчук.

Чи варта Golden Chicago своїх 9 999 гривень?

Так, але ви маєте бути гурманом, щоб оцінити її незвичне поєднання інгредієнтів. І розумітися на гастрономічних трендах. Один із яких – Surf and turf.

Бо не всі готові до міксу лобстера, тендерлойна та ще й ікри осетрової. Як й до форми "пирога", яка не є аналогом звичної тонкої італійської піци.

Нашу піцу або люблять всім серцем, або ненавидять. Золотої середини нема, – зауважив Данило Тесленко.

Golden Chicago – це не типова піца, а вишукана страва. За яку треба заплатити, як за вечерю в одному з ресторанів "Мішлен". В піцерії не придумали велосипед, але з фастфуду зробили перформанс з трендовою рецептурою, який наважуться спробувати лише аристократи.

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