Юля Зайка просила встречи с холостяком две недели и не ждала, что ее вернут на проект

/ Фото: instagram.com/holostyakstb

Неожиданное возвращение Юли Зайки на "Холостяк-11" было шоком для многих зрителей, но не сценарием. По крайней мере так говорит сама участница. В Instastories Юля рассказала, как добивалась внимания Михаила Заливако и кто вернул ее на проект.

По словам Зайки, она две недели упрашивала создателей "Холостяка-11" организовать ей встречу с главным героем. Это полностью было ее решение, она хотела сказать Мише, что любит его.

Скриншот: instagram.com/stories/julz_seven

"Говорила с руководством проекта. Названивала, написывала всем, кому могла. Мне дали шанс отправить письмо, а дальше уже выбор за Мишей: приезжать или нет", – рассказала Юля.

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Скриншот: instagram.com/stories/julz_seven

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Скриншот: instagram.com/stories/julz_seven

У Юли спросили, не было ли это все заранее спланировано, ведь после их встречи с холостяком, пара поехала к маме Зайки. На это девушка ответила, что в тот самый день ее мама и съемочная группа ждали итога их разговора с Заливако, и только после положительного ответа начали готовиться к их приходу.

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