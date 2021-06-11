Яичный рулет с грибами – идеальный вариант для сытного завтрака

Как приготовить яичный рулет с грибами / Фото: instagram.com/person_pitanie/
Если не хочется просто яичницы и даже самых воздушных яиц Орсини, можно приготовить яйца в другом исполнении – превратить их в основу для рулета. Если хочется начинку овощную, возьмите болгарский перец и морковь, если есть желание съесть сладкий рулет, то начинка может быть ягодной. Этот рецепт для тех, кто любит отличное сочетание – яйца и грибы.
Как приготовить яичный рулет с грибами
Ингредиенты
- 5 шт. – куриных яиц
- 200 г – шампиньоны
- сушеный чеснок, перец, соль и зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Мелко нарезать грибы и обжарить на небольшом количестве масла, добавить соль и специи по вкусу. Переложить в отдельную миску.
- В глубокую миску вбить яйца, добавить соль, специи и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешать.
- В разогретую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом, влить третью часть яичной смеси (чтобы поверхность сковороды была полностью покрыта).
- Спустя 1-2 минуты по центру выложить грибы и когда яичная смесь будет легко отходить от сковороды, с помощью лопатки скрутить рулет (прямо в сковороде).
- Отодвинуть рулет на край сковороды и по центру влить третью часть яичной смеси. Затем повторно скрутить рулет. И так, пока яичная смесь не закончится.
- Подавать со сметаной.
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