Полуголая Приходько показала f*ck и объяснила, почему скрывала беременность: Я не такая

После финала гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" стало известно, что Анастасия Приходько родила третьего ребенка. Она не стала вдаваться в подробности, даже не рассекретиоа имя малыша (или малышки).

Напомним, что Приходько участвовала в шоу "Маска" в образе Бабки. Именно ее подозревали в беременности, после того, как ведущий Владимир Остапчук намекнул, что кто-то из героев проекта ждет ребенка.

Бабка на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала беременное фото, на котором показывает средний палец. Она также написала, что совершенно не хотела рассказывать о своей третьей беременности, и поблагодарила команду шоу "Маска", что помогли сохранить секрет.

Скриншот: instagram.com/prykhodko_official

"Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был ещё только у меня под сердцем.

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Именно поэтому, моя третья беременность была под семью печатями и я благодарна команде "Маска", что сохранили эту новость как можно дольше", – написала Анастасия.

Звезда добавила, что третий ребенок – это прекрасно, и что сейчас она "вся в мамских заботах". А в комментариях Приходько поздравили с рождением малыша: "Поздравляем! Так и должно быть – личная жизнь за семью замками", "Вы прекрасна", "Анастасия, вы молодец".

Все эмоции первого сезона шоу "Маска" смотрите в одном видео:

Мы также подробно рассказывали, как прошел финал гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".