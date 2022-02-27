Взрыв нефтебазы в Василькове. Как действовать людям в случае аварий на химических объектах – 7 советов

Вечер 27 февраля стал испытанием для украинцев, живущих в Василькове рядом с Киевом. В городе из-за ракетного удара РФ горела нефтебаза. Взрыв несет серьезную угрозу окружающей среде. Как действовать во время таких экстремальных ситуаций, чтобы уберечь себя – расскажем в материале. 7 советами поделились в официальном телеграм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Краткая инструкция по гражданской защите граждан:
- Закройте окна и не открывайте их без необходимости. Открывая, завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
- Избегайте продолжительного пребывания на воздухе.
- Используйте систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в вашем здании емкости с водой для повышения влажности воздуха.
- Регулярно делайте влажную уборку.
- Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.
- Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (исключить газированные напитки).
- Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.
Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.
Лучше всего немедленно уехать из города, где произошла авария. Людям, которые не имеют возможности, следует выполнить 7 советов.
Будьте осторожны, а также читайте, как отличить российского оккупанта от украинца – задайте эти вопросы подозрительным лицам.
Напомним, как отличить украинскую технику от российской – это важно!