Вибух нафтобази у Василькові. Як діяти людям у разі аварій на хімічних об'єктах – 7 порад

Вечір 27 лютого став випробуванням для українців, які живуть у Василькові поряд з Києвом. В місті через ракетний удар РФ горіла нафтобаза. Вибух несе серйозну загрозу довкіллю. Як діяти під час таких екстремальних ситуацій, щоб вберегти себе – розкажемо в матеріалі. 7 порадами поділилися в офіційному телеграм-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
- Зачиніть вікна і без нагальної потреби не відкривайте їх. Відкриваючи, завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
- Уникайте тривалого перебування на повітрі.
- Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємкості з водою для підвищення вологості повітря.
- Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
- Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
- Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (виключити газовані напої).
- Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.
Краще за все — негайно виїхати з міста, де сталася аварія. Людям, які не мають змоги, варто виконати 7 порад.
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