Еще четверо украинцев выиграли телевизоры на конкурсе от OLL.TV – смотрите реакции счастливцев

Еще четверо украинцев выиграли телевизоры на конкурсе от OLL.TV
Новогодний конкурс OLL.TV, где разыгрывали 30 телевизоров, завершился. Недавно вы узнали о предыдущих 26 счастливцах, выигравших плазмы за подписку. Сегодня увидите имена новых победителей. О них сообщили в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".
Во время приветствия победитель сразу сказал, что жена будет смотреть сериалы, а он – новогодние программы и фильмы, которые у него ассоциируются с детством.
Я занимаюсь ремонтом в своем доме, поэтому планировал покупать телевизор. Мы с женой предварительно спорили, что купить все-таки: телевизор или проектор. Моя победа в новогоднем конкурсе OLL.TV, автоматически решила наш вопрос.
Новогодний конкурс закончился , но магия и сказка нет, если вы подписчик стримингового сервиса OLL.TV.
Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.