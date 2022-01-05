Еще четверо украинцев выиграли телевизоры на конкурсе от OLL.TV – смотрите реакции счастливцев

Еще четверо украинцев выиграли телевизоры на конкурсе от OLL.TV

Новогодний конкурс OLL.TV, где разыгрывали 30 телевизоров, завершился. Недавно вы узнали о предыдущих 26 счастливцах, выигравших плазмы за подписку. Сегодня увидите имена новых победителей. О них сообщили в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

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Очередным победителем недели стал Олег Величко, работающий на железной дороге. Новость о выигрыше телевизора ему сообщили, когда он был на работе. На онлайн-связь мужчина вышел возле колеи.

Во время приветствия победитель сразу сказал, что жена будет смотреть сериалы, а он – новогодние программы и фильмы, которые у него ассоциируются с детством.

Очередным победителем недели стал Олег Величко, работающий на железной дороге / Фото: скриншот

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Вторым победителем недели стал юрист Дмитрий Толкачев из Киева, которому телевизор был необходим, ведь у мужчины его не было.

Я занимаюсь ремонтом в своем доме, поэтому планировал покупать телевизор. Мы с женой предварительно спорили, что купить все-таки: телевизор или проектор. Моя победа в новогоднем конкурсе OLL.TV, автоматически решила наш вопрос.

Вторым победителем недели стал юрист Дмитрий Толкачев из Киева / Фото: скриншот

Последними двумя счастливцами стали Юрий Гончаренко и Елена Сыритка, которые получили под елку современную плазму Smart ТВ LG 4K 55" и могут смотреть новогодние фильмы на качественном экране в кругу родных и друзей.

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Юрий Гончаренко получил под елку современную плазму Smart ТВ LG 4K 55" / Фото: скриншот

Новогодний конкурс закончился , но магия и сказка нет, если вы подписчик стримингового сервиса OLL.TV.

Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.