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За подписку на OLL.TV выиграли плазмы: смотрите реакции двоих победителей новогоднего конкурса (фото)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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31 декабря, 15:17
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Двое украинцев получили новогодний подарок под елку

Новогодний конкурс OLL.TV, где разыгрывали 30 телевизоров продолжается. Украинцы, которые приняли участие и победили, поверили в чудо заново, ведь сегодняшнее утро началось с просмотра кино на собственном телевизоре. Вы можете стать одним из них, потому что телевизоры среди участников разыгрывают ежедневно до 5 января.

Недавно вы узнали о предыдущих счастливцах с плазмой Smart ТВ LG 4K 55", сегодня увидите два новых имени победителей. Их объявили в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

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Новым победителем недели стал патрульный из Кривого Рога Алексей Величенко. Мужчина сразу позвонил жене, чтобы рассказать о новости и порадоваться вместе. И добавил, что подарком будет пользоваться не только он.

Это новогодний подарок для всей семьи, – сказал Алексей Величенко.

/ Фото: скриншот

Последней победительницей новогоднего конкурса стала Копич Мария из Киева. Ей доставила подарок журналист программы "Утро с Украиной" Дарья Хижнякова, которая представилась курьером и удивила сюрпризом. Вместе они устроили распаковку дома, к которой присоединилась дочь победительницы Эмма.

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Я не ожидала получить такой подарок. Да еще и под Новый год – это чудо! Эмма, ты теперь будешь смотреть мультики на большом телевизоре, – сказала Мария.

/ Фото: скриншот

Хотите также стать немного счастливее, как двое победителей? Участвуйте в новогоднем конкурсе от стримингового сервиса OLL.TV и выиграйте рождественский подарок..

Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривню. За объявлением результатов конкурса следите на страницах OLL.TV в Facebook и Instagram.

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Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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