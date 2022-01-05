Ще четверо українців виграли телевізори на конкурсі від OLL.TV – дивіться реакції щасливців

Ще четверо українців виграли телевізори на конкурсі від OLL.TV
Новорічний конкурс OLL.TV, де розігрували 30 телевізорів, завершився. Нещодавно ви дізналися про попередніх 26 щасливців, які виграли плазми за підписку. Сьогодні побачите імена нових переможців. Про них повідомили в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".
Під час привітання переможець одразу зауважив, що дружина буде дивитися серіали, а він – новорічні програми та фільми, які в нього асоціюються з дитинством.
Я зараз займаюся ремонтом у своєму домі, тож планував купувати телевізор. Ми з дружиною попередньо сперечалися, що саме купити: телевізор чи проєктор. Моя перемога на новорічному конкурсі OLL.TV автоматично вирішила наше питання.
Новорічний конкурс завершився, але магія й казка ні, якщо ви є підписником стримінгового сервісу OLL.TV.
Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.