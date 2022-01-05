Ще четверо українців виграли телевізори на конкурсі від OLL.TV – дивіться реакції щасливців

Ще четверо українців виграли телевізори на конкурсі від OLL.TV

Новорічний конкурс OLL.TV, де розігрували 30 телевізорів, завершився. Нещодавно ви дізналися про попередніх 26 щасливців, які виграли плазми за підписку. Сьогодні побачите імена нових переможців. Про них повідомили в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

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Черговим переможцем тижня став Олег Величко, який працює на залізниці. Новину про виграш телевізора йому сповістили, коли він був на роботі, тож на онлайн-зв’язок чоловік вийшов біля колій.

Під час привітання переможець одразу зауважив, що дружина буде дивитися серіали, а він – новорічні програми та фільми, які в нього асоціюються з дитинством.

Черговим переможцем тижня став Олег Величко, який працює на залізниці / Фото: скріншот

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Другим переможцем тижня став юрист Дмитро Толкачов з Києва, якому телевізор був необхідний, адже чоловік його не мав.

Я зараз займаюся ремонтом у своєму домі, тож планував купувати телевізор. Ми з дружиною попередньо сперечалися, що саме купити: телевізор чи проєктор. Моя перемога на новорічному конкурсі OLL.TV автоматично вирішила наше питання.

Другим переможцем тижня став юрист Дмитро Толкачов з Києва / Фото: скриншот

Останніми двома щасливцями стали Юрiй Гончаренко та Олена Сирітка, які отримали під ялинку сучасну плазму Smart ТВ LG 4K 55" та мають можливість дивитися новорічні фільми на якісному екрані в колі рідних та друзів.

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Юрiй Гончаренко отримав під ялинку сучасну плазму Smart ТВ LG 4K 55" / Фото: скріншот

Новорічний конкурс завершився, але магія й казка ні, якщо ви є підписником стримінгового сервісу OLL.TV.

Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.