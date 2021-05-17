Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь

В июне-2021 у украинцев дважды будут длинные выходные

Выходные и праздники в июне / Фото: Unsplash

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в июне 2021 года? Как и сколько украинцы отдыхают на День Конституции-2021? Будет ли 21 июня выходным в связи с праздником Троицы? Когда будет День защиты детей, День медицинского работника, День молодежи? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в июне 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Вот и лето на пороге. Совсем скоро начнется время отпусков, отдыха, моря, дачи, витаминов, впечатлений. Уже пора планировать проведение праздничных и выходных, а для этого заранее узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июне 2021 года.

А пока не закончился май, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить замечательные идеи подарков для родных и близких людей на весенние праздники, чтобы сделать им приятный сюрприз и поднять настроение.

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Выходные дни и праздники в июне 2021 года

Помимо традиционных суббот и воскресений, июнь в 2021 году подарит украинцам два официальных государственных праздника, которые являются выходными днями.

20 июня – Троица, которая выпадает на воскресенье, а потому, следующий за ним понедельник, 21 июня , также будет выходным.

28 июня – День Конституции Украины. В 2021 году этот государственный праздник приходится на понедельник, а значит, украинцы получают три выходных дня подряд – с субботы, 26-го числа, до понедельника, 28 июня.

Итак, в июне количество рабочих дней составляет 20 дней . А официальных государственных праздников и выходных дней в начале лета будет 10 .

Праздники в июне-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в июне 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 июня – День защиты детей и Всемирный день родителей.

Выходные и праздники в июне / Фото: Unsplash

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, а также День хозяйственных судов.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста, а также День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

8 июня – Всемирный день океанов, а еще Международный день домохозяйки и домохозяина.

9 июня – Международный день друзей.

10 июня – Вознесение Господне.

12 июня – День работников фондового рынка.

13 июня – День работников легкой промышленности, а также Международный день распространения информации о альбинизме.

14 июня – Всемирный день донора.

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Выходные и праздники в июне / Фото: Unsplash

15 июня – День защиты пожилых людей.

16 июня – Международный день семейных денежных переводов.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

19 июня – День фермера в Украине.

Выходные и праздники в июне / Фото: Unsplash

20 июня – День святой Троицы или Пятидесятница – великий православный праздник, а также День медицинского работника, День отца и Всемирный день беженцев.

21 июня – Международный день йоги, а также День летнего солнцестояния.

22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН, а также День государственной службы Украины.

25 июня – День таможенной службы Украины, Международный день моряка, а еще День дружбы и единения славян.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, а также Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками.

Выходные и праздники в июне / Фото: Unsplash

27 июня – Всемирный день рыболовства, День молодежи, а также День молодежных и детских общественных организаций Украины.

28 июня – День Конституции Украины.

29 июня – Международный день тропиков.

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