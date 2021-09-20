Выбор редакции: ТОП-5 звездных концертов октября в Киеве

Недавно мы рассказывали о концерте TVORCHI, который вошел в историю украинского шоубиза.

Начнем с сольника Jamala

Концерты Jamala – это мурашки по телу от первой и до последней песни. На Atlas Weekend звезда сделала сюрприз зрителям и спонтанно к ней присоединилась Alyona Alyona, чтобы исполнить "Жалі" и "Забирай". Стоит ожидать похожие сюрпризы и на октябрьском концерте. И, конечно, много эмоций и искренности, а также live-презентацию двух новых альбомов.

Концерт Jamala состоится 21 октября / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Когда: 21 октября в 19:00.

Где: в Октябрьском дворце, ул. Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Цена билета: от 300 гривен.

Как насчет концерта блогера и исполнителя Instasamka?

Рэп-дива (как обычно, ее называть в социальных сетях) выступит в столице и представит хиты. Один из которых – "Lipsi на", который стал "вирусным". Но будьте готовы к возможным скандалам и агрессии на мероприятие, которые ассоциируются с Instasamka. Напомним, что недавно на концерте в Киеве артистка выгнала фаната из зала.

Фото: instagram.com/stories/instasamka

Когда: 23 октября в 19:00.

Где: в ночном клубе Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41.

Цена билета: от 500 гривен.

Сольник Алины Гросу также посетите

Концерт Алины Гросу состоится в рамках тура "Непобедимая". Гостей мероприятия ждут также хиты "пчелки" и зажигательные танцы. Приходите, если вживую мечтаете услышать песни "Вова", "Малиновые губы", "Дым" и другие композиции.

Концерт Алины Гросу состоится 23 октября / Фото: YouTube

Когда: 23 октября в 19:30.

Где: во Дворце "Украина", ул. Большая Васильковская, 103.

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Цена билета: от 240 гривен.

И куда же без королевы ночи Оли Поляковой

Если вы любите зажигательные танцы и эпатажные выходы в костюмах с блестками, то вам на концерт Оли Поляковой. Артистка удивит финальным шоу "Королева ночи", песни которого стали хитами и звучат отовсюду. Приходите, чтобы зарядиться драйвовой атмосферой и услышать легендарные композиции вживую.

Концерт Оли Поляковой состоится 26 октября / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Когда: 26 октября в 19:00.

Где: во Дворце Спорта, на Спортивной площади, 1.

Цена билета: от 699 гривен.

В завершение – концерт Натальи Могилевской

Еще одна артистка, которая "разорвет" сцену на концерте в столице – это Наталья Могилевская. Известными хитами и не менее зажигательными танцами звезда удивит гостей мероприятия. И, поверьте, ее энергетика будет мотивировать вас денсить, сидя на креслах в течение концерта. А как здесь удержаться, когда звучит песня "Я завелась" и другие хиты?

Концерт Натальи Могилевской состоится 30 и 31 октября / Фото: пресс-служба

Когда: 30 и 31 октября в 19.30.

Где: во Дворце "Украина", ул. Большая Васильковская, 103.

Цена билета: от 400 гривен.

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